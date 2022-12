Cambio programmazione sulle reti Mediaset dell'8 e 9 dicembre 2022. Le variazioni interesseranno la fascia del primo pomeriggio, dove non troverà spazio l'appuntamento con Uomini e donne e Amici 22.

Situazione differente, invece, per Barbara d'Urso: il suo appuntamento con Pomeriggio 5 sarà regolarmente trasmesso in diretta anche in occasione del Ponte dell'Immacolata.

Uomini e donne sospeso: cambio programmazione Mediaset 8-9 dicembre

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset dell'8 e 9 dicembre 2022, riguarderà l'appuntamento con Uomini e donne, il talk show dei sentimenti ideato e condotto da Maria De Filippi che continua a registrare ottimi ascolti in daytime.

I telespettatori e appassionati del programma che, il prossimo giovedì e venerdì pomeriggio si collegheranno alle 14:45 su Canale 5 per seguire il talk show, resteranno profondamente delusi.

La trasmissione non sarà in onda per via di questo Ponte dell'Immacolata e, alle 14:45 ci sarà spazio per la messa in onda di film a tema natalizio, che occuperanno la fascia oraria fino alle 16:30 circa.

Di conseguenza, per queste due giornate, salterà non solo l'appuntamento con Uomini e donne ma anche quello con il daytime di Amici 22, che non sarà trasmesso in tv.

Un altro domani anticipa l'inizio: cambio programmazione Rai 8-9 dicembre

Entrambe le due trasmissioni che portano la firma di Maria De Filippi, torneranno in onda da lunedì 12 dicembre, nei consueti slot orari del pomeriggio.

Cambio programmazione anche per la striscia del Grande Fratello Vip 7 e per la soap opera spagnola Un altro domani.

Il reality show di Canale 5, complici queste variazioni di palinsesto della prima parte del pomeriggio, sarà trasmesso intorno alle 16:30 e non nel consueto slot delle 16:40.

Tale anticipo del GF Vip, porterà ad una variazione anche per la soap Un altro domani: eccezionalmente per le giornate dell'8 e 9 dicembre 2022, le nuove puntate saranno trasmesse dalle 16:40 alle 17:25 circa, con doppio episodio.

In questo modo si tenderà ad accelerare il racconto di questa soap che, dal punto di vista degli ascolti, non sta brillando nel pomeriggio di Canale 5. Tra le varie serie proposte, Un altro domani è quella che ottiene l'ascolto più basso della giornata, con una media che si ferma sulla soglia di circa 1,2 milioni di spettatori pari al 12-13% di share.

Barbara d'Urso non si ferma: cambio programmazione Mediaset 8-9 dicembre

Nessuna variazione in programma per Barbara d'Urso. La conduttrice, al timone del suo talk show Pomeriggio 5, sarà regolarmente in onda in diretta tv anche nelle giornate dell'8 e 9 dicembre.

L'appuntamento con il talk show feriale è confermato nello slot orario che va dalle 17:25 alle 18:40 circa, dopodiché la linea verrà lasciata alle repliche di Caduta Libera.

Un momento positivo per la d'Urso che, dal punto di vista degli ascolti, è riuscita a risollevarsi dopo settimane di crisi, riuscendo a toccare una media superiore ai 2,3 milioni di spettatori nella giornata del 29 novembre, pari ad uno share che ha sfiorato il muro del 19%.

L'appuntamento con Pomeriggio 5 è confermato fino a metà dicembre, quando poi ci sarà un periodo di stop dovuto al periodo natalizio, che riguarderà anche la messa in onda di Uomini e donne e Amici 22.