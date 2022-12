Cambio programmazione Mediaset nel periodo di Natale 2022. Le novità riguarderanno in primis la fascia del pomeriggio, dove si assisterà alla sospensione di diversi programmi che affollano il daytime della rete ammiraglia, i quali verranno messi in pausa per qualche settimana.

È questo il caso di Uomini e donne e Pomeriggio 5 mentre il daytime di Amici 2022, prima della pausa per la sosta natalizia, cambierà orario di messa in onda per qualche giorno.

Uomini e donne e Pomeriggio 5 si fermano: cambio programmazione Mediaset Natale 2022

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset per Natale 2022 riguarderà l'appuntamento con Uomini e donne e Pomeriggio 5.

Le due trasmissioni che, tutti i giorni tengono compagnia a milioni di spettatori, saranno sospese per qualche settimana in vista della consueta sosta natalizia.

Il talk show dei sentimenti di Maria De Filippi si fermerà il 21 dicembre con la messa in onda dell'ultima puntata di questo fortunatissimo anno.

Il programma di Barbara d'Urso, invece, andrà in onda fino a venerdì 16 dicembre, dopodiché dal 19 dicembre in poi inizierà la sospensione per le festività.

Amici 2022 si sposta in daytime: cambio programmazione Mediaset Natale

Di conseguenza, la programmazione della rete ammiraglia Mediaset verrà completamente stravolta in daytime.

Dal 19 al 21 dicembre, ad esempio, con la messa in onda regolare di Uomini e donne e Amici 22, l'appuntamento con la soap Un altro domani andrà in onda dalle 16:50 alle 17:45 circa, dopodiché ci sarà la fiction "Le ali della vita" con Sabrina Ferilli.

Il 22 e 23 dicembre, invece, è previsto un cambio programmazione per il daytime di Amici 2022: complice la sospensione di Uomini e donne, il talent show di Maria De Filippi anticiperà l'orario di inizio su Canale 5.

E così, gli spettatori e appassionati del talent show Mediaset dovranno collegarsi alle 14.45 per seguire le nuove puntate del daytime prima della pausa natalizia.

A seguire, poi, alle 15:15 ci sarà spazio per un daytime extra-large del Grande Fratello Vip 7 che andrà in onda eccezionalmente fino alle 15:50.

Stop per Amici 22, Terra Amara non raddoppia: cambio programmazione Mediaset

A seguire, invece, la linea passerà alla soap opera Un altro domani che nelle giornate del 22 e 23 dicembre cambierà orario di inizio e anticiperà così la messa in onda di circa un'ora, sfidando la soap opera Il Paradiso delle signore 7, che dalle 16 in poi sarà trasmessa in prima visione assoluta su Rai 1.

Dalle 16:45 in poi, invece, il pomeriggio di Canale 5 ospiterà dei classici film natalizi che proseguiranno fino alle 18:45 circa e sfideranno così l'appuntamento con La vita in diretta, il talk show condotto da Alberto Matano che sarà regolarmente in onda.

Nuovo cambio programmazione dal 26 dicembre in poi, quando nel pomeriggio di Canale 5 sarà sospeso anche il daytime di Amici 22: il talent show "sparirà" dal palinsesto per qualche settimana per la sosta natalizia e tornerà in onda a partire da gennaio in poi, subito dopo Uomini e donne.

Non è previsto nessun raddoppio in daytime per la soap opera Terra Amara durante il periodo delle feste. In un primo momento, infatti, Mediaset aveva annunciato la messa in onda di puntate lunghe per la soap turca ma, alla fine, si è scelto di confermare la messa in onda nello slot orario che va dalle 14:10 alle 14:45, con episodio singolo.