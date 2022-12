Cambio programmazione Mediaset a dicembre. Le novità riguarderanno la messa in onda di Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, la quale verrà stoppata in occasione del periodo delle feste natalizie.

Stop in arrivo anche per Barbara d'Urso anche se, la pausa in questo caso, avverrà con qualche giorno di anticipo rispetto alla data in cui si fermerà l'appuntamento con il talk show di Maria De Filippi.

Uomini e donne stop dal 22/12: cambio programmazione Mediaset

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset del mese di dicembre interesserà l'appuntamento con Uomini e donne, la trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi che si conferma leader indiscussa degli ascolti pomeridiani.

Anche quest'anno, però, il talk show di Canale 5 si fermerà per qualche settimana in occasione del periodo delle feste natalizie.

Come da tradizione, infatti, la trasmissione non andrà in onda nelle settimane centrali delle festività, così da non "sprecare" appuntamenti in un periodo in cui la maggior parte degli spettatori abituali di U&D, potrebbero non essere davanti ai televisori.

Amici 22 e Uomini e donne si fermano per Natale: cambio programmazione Mediaset

Ma quando andrà in onda l'ultima puntata di questo 2022 del talk show di Maria De Filippi? L'appuntamento con Uomini e donne proseguirà fino al 21 dicembre, dopodiché dal 22 dicembre in poi inizierà lo stop e quindi trasmissione dei sentimenti dal daytime Mediaset sarà sospesa.

Uno stop che si concluderà lunedì 9 gennaio, quando la programmazione di Canale 5 tornerà ad essere quella usuale e in daytime ci sarà spazio di nuovo per le vicende dei protagonisti del trono classico e over, che popolano ogni giorno lo studio del talk show Mediaset.

Lo stesso stop di dicembre riguarderà anche l'appuntamento con Amici 22: la trasmissione sarà sospesa sia con il daytime sia per quanto riguarda le puntate domenicali.

Barbara d'Urso chiude prima: cambio programmazione Mediaset

Cambiamenti in arrivo anche per Pomeriggio 5 condotto da Barbara d'Urso. In questo caso, però, il talk show chiuderà per la pausa natalizia in anticipo rispetto a Uomini e donne.

L'ultima puntata di Pomeriggio 5 è prevista per venerdì 16 dicembre: da lunedì 19, infatti, la trasmissione che mescola attualità, cronaca e spettacolo già non sarà più in onda in diretta sulla rete ammiraglia Mediaset.

Anche in questo caso, la trasmissione di Barbara d'Urso tornerà in onda dal 9 gennaio 2023 in poi, nella fascia oraria delle 17:25.

I cambiamenti della programmazione Mediaset per dicembre 2022

Durante il periodo festivo, la programmazione di Canale 5, nella prima parte del pomeriggio, prevederà la messa in onda delle repliche di Fratelli Caputo, in onda alle 14:45 circa.

A seguire, poi, ci sarà spazio per la striscia del Grande Fratello Vip e successivamente alle 15:50 ci sarà spazio per la soap opera Un altro domani.

Dal 19 al 21 dicembre, invece, alle 17:45 ci sarà spazio per la riproposizione della fiction Le ali della vita con Sabrina Ferilli e Virna Lisi.

Dal 22 dicembre, in poi, invece l'appuntamento con Un altro domani verrà ridotto e alle 16:45 ci sarà spazio per la messa in onda di film natalizi che andranno avanti regolarmente fino al preserale, quando poi ci saranno le repliche di Caduta Libera, il quiz condotto da Gerry Scotti.