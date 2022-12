Cambio programmazione Mediaset nel mese di dicembre 2022. Le novità riguarderanno l'appuntamento con Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, che non sarà in onda per tutto il mese nella fascia del pomeriggio.

Come da tradizione, infatti, diverse trasmissioni del daytime di Canale 5 verranno sospese per la consueta pausa natalizia e, tra queste, spicca anche Pomeriggio 5 condotto da Barbara d'Urso.

Uomini e donne sospeso in daytime: cambio programmazione Mediaset dicembre

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset per il mese di dicembre interesserà in primis l'appuntamento con Uomini e donne.

La trasmissione del primo pomeriggio si fermerà nelle giornate dell'8 e 9 dicembre 2022 in occasione del ponte dell'Immacolata, prima festa ufficiale del Natale.

A seguire, poi, nelle settimane successive ci sarà un'ulteriore sospensione per il talk show dei sentimenti di Maria De Filippi.

La trasmissione, infatti, non sarà trasmessa in occasione delle settimane delle festività natalizie e riprenderà la sua normale programmazione solo a partire da lunedì 9 gennaio 2023.

Terra Amara si allunga al posto di Uomini e donne: cambio programmazione dicembre

Cosa andrà in onda al posto di Uomini e donne da metà dicembre? L'appuntamento con il programma di Canale 5, quest'anno, non sarà sostituito dai classici film natalizi.

Mediaset, infatti, ha scelto di puntare sulla soap opera Terra Amara come sostituta della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi.

Di conseguenza, da metà dicembre in poi, gli spettatori e appassionati di Terra Amara avranno la possibilità di seguire delle puntate "extra-large" della soap opera turca, la quale sarà trasmessa nello slot orario che va dalle 14:10 alle 16:00 circa.

E poi ancora, questo cambio programmazione Mediaset dettato dal periodo natalizio, riguarderà anche l'appuntamento con il daytime di Amici 22.

Stop Amici 22 e Pomeriggio 5: cambio programmazione Mediaset dicembre

Anche le puntate quotidiane che raccontano le vicende dei vari protagonisti della scuola più famosa del piccolo schermo, saranno sospese dal palinsesto pomeridiano di Canale 5.

Il daytime di Amici 22 risulta cancellato per qualche settimana e tornerà in onda, proprio come Uomini e donne, a partire dal 9 gennaio 2023.

Stop in daytime anche per un altro volto di punta del daytime: trattasi di Barbara d'Urso, alla guida del suo Pomeriggio 5. Il talk show si fermerà nelle settimane del periodo natalizio e sarà sostituito da una serie di film natalizi in prima visione.

Al mattino, invece, confermato l'appuntamento in diretta con Mattino 5, il morning news di Canale 5 che in questa prima parte dell'anno ha confermato la sua leadership sul pubblico, con una media di quasi 1 milione di spettatori al giorno e picchi che hanno raggiunto anche il 24%.

L'appuntamento con Forum, invece, proseguirà in replica per tutto il mese di dicembre sia su Canale 5 che su Rete 4.

Il Grande Fratello Vip raddoppia, poi arriva Il Volo: cambio programmazione Mediaset

Per quanto riguarda, invece, la programmazione del prime time di dicembre, è confermato l'appuntamento serale con il Grande Fratello Vip 7 condotto da Alfonso Signorini.

Il reality show raddoppierà anche al sabato sera il prossimo 10 e 17 dicembre ma, la stessa cosa non accadrà nella serata del 25 dicembre.

Il sabato della Vigilia di Natale, in prime time su Canale 5, andrà in onda un concerto evento speciale che vedrà protagonisti i tre tenori de Il Volo. Spetterà a loro, quindi, tener compagnia al pubblico Mediaset nella prestigiosa serata del 24 dicembre. Il Grande Fratello Vip, però, proseguirà sempre di lunedì sera e tornerà così all'appuntamento singolo.

Una poltrona per due confermato su Italia 1

Per quanto riguarda, invece, la programmazione di prime time di Italia 1, è prevista la messa in onda di alcuni classici del periodo natalizio.

Tra questi figura Una poltrona per due che, anche quest'anno, sarà in onda nella serata della Vigilia di Natale.

Su Rete 4, invece, confermati gli appuntamenti con i talk show politici, tra cui quello con Zona Bianca, il programma condotto da Giuseppe Brindisi.

In daytime confermato anche l'appuntamento con la soap Tempesta d'amore: la messa in onda non sarà sospesa in occasione delle feste natalizie.

La fortunata soap tedesca sarà regolarmente in onda nella fascia oraria delle 19:50, subito dopo l'edizione serale del Tg 4, dove ottiene una media di quasi 800 mila spettatori al giorno e picchi del 5% di share.