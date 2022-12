Cambio programmazione sulle reti Rai nelle giornate del 22 e 23 dicembre 2022. Le novità riguarderanno in primis la fascia del pomeriggio, dove ci saranno un po' di modifiche legate alla messa in onda di alcuni appuntamenti cardine del palinsesto della tv di Stato.

A saltare sarà l'appuntamento con La Vita in diretta, il talk show feriale condotto con successo da Alberto Matano mentre è confermata la messa in onda della soap Il Paradiso delle Signore 7.

Il Paradiso delle signore non si ferma: cambio programmazione Rai 22-23 dicembre

Nel dettaglio, il cambio programmazione Rai del 22 e 23 dicembre 2022, non riguarderà la messa in onda della seguitissima soap opera del pomeriggio con protagonisti Roberto Farnesi e Alessandro Tersigni.

L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 7 non si ferma a dicembre ed è confermatissimo nelle giornate di giovedì e venerdì pomeriggio, come sempre nella fascia oraria che va dalle 16:05 alle 17:00 circa.

Quest'anno, infatti, la Rai ha scelto di fare un regalo speciale ai tantissimi fan e appassionati delle vicende dei vari protagonisti del grande magazzino milanese ed ha così deciso di non stoppare la messa in onda durante il periodo delle feste natalizie.

Di conseguenza, la messa in onda pomeridiana de Il Paradiso delle signore è confermatissima nella fascia del primo pomeriggio di Rai 1, anche durante le settimane del periodo natalizio e proseguirà fino al prossimo maggio, mese in cui arriverà al termine questa fortunata settima stagione.

Stop per Alberto Matano: cambio programmazione Rai 22-23 dicembre 2022

A seguire, invece, i cambiamenti di programmazione del 22 e 23 dicembre, riguarderanno la fascia del tardo pomeriggio, dove a saltare sarà la messa in onda de La vita in diretta, il talk show condotto da Alberto Matano, leader indiscusso degli ascolti della sua fascia oraria.

Giovedì e venerdì pomeriggio, il talk show non sarà in onda per lasciare spazio ad uno degli appuntamenti più attesi dell'anno del periodo natalizio.

Trattasi de Lo Zecchino d'Oro, la storica kermesse dedicata ai più piccolo, che quest'anno andrà in onda il 22, 23 e 24 dicembre in diretta dall'Antoniano di Bologna.

Ecco quando ritorna La Vita in diretta con Matano

Alla conduzione dello Zecchino d'Oro è confermata la coppia composta da Francesca Fialdini e Paolo Conticini, i quali prenderanno il posto di Matano in daytime.

Di conseguenza, per due giorni consecutivi la messa in onda de La Vita in diretta risulta sospesa dalla programmazione di Rai 1, ma i fan possono stare tranquilli perché il talk show tornerà in onda nuovamente da lunedì 26 dicembre, come sempre dalle 17:05 in poi.

E, la messa in onda del talk show, è confermata per tutta la settimana che va dal 26 al 30 dicembre, come sempre in diretta dagli studi Rai di via Teulada in Roma.