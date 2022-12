Il Paradiso delle Signore 7 viene trasmesso dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla rete ammiraglia Rai, ma anche sulla piattaforma in streaming gratuita RaiPlay. Le anticipazioni dello sceneggiato ambientato nell'Italia degli anni Sessanta, nato da un'idea di Giannandrea Pecorelli, svelano che Vittorio (Alessandro Tersigni), uno dei pochi a sapere che Roberto (Filippo Scarafia) è omosessuale, capirà che ha una storia con Mario. Anche Gemma (Gaia Bavaro) inizierà a sospettare che Oradei e Landi siano una coppia. Il pubblicitario, accorgendosi che la Cavallerizza del Circolo ha capito tutto, deciderà di spiegarle per bene come stanno le cose tra lui e Mario, ma al contempo temerà che tale notizia possa far naufragare l'amicizia tra lui e Gemma.

In realtà Gemma vorrà soltanto fornire a Roberto il suo aiuto per quanto possibile, mentre emergerà che la liaison tra Oradei e Landi potrebbe mettere entrambi in una situazione alquanto pericolosa. Malgrado non vi siano spoiler ufficiali in merito, ci sono buone chance che la giovane Zanatta, in pena per l'amico Roberto, possa suggerire a quest'ultimo di troncare la relazione sentimentale con Mario per uscire dalla pericolosa situazione che li coinvolge.

Filippo Scarafia rivela che Roberto Landi potrebbe rischiare il carcere

Filippo Scarafia, che nella soap interpreta il pubblicitario Roberto Landi, durante un'intervista ha voluto lanciare qualche piccola anticipazione legata all'evoluzione del suo personaggio nella settima stagione.

L'attore toscano ha sottolineato come l'omosessualità di Roberto verrà scoperta da molte più persone rispetto e di conseguenza il pubblicitario prima dovrà fare i conti con qualche timore e successivamente, con coraggio, affronterà ogni sua decisione.

Gemma potrebbe consigliare a Roberto di lasciare Mario per salvaguardare la sua incolumità

Scarafia, inoltre, ha voluto aggiungere che, per via della sua storia con Mario, Roberto potrebbe anche finire in prigione. Al momento non è noto il motivo del possibile arresto di Roberto, visto che negli anni Sessanta in Italia l'essere omosessuale era legale e quindi non veniva ritenuto un reato.

