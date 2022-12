Cambio programmazione su Rai1 nel corso del mese di dicembre 2022. Le novità interesseranno la programmazione di Ballando con le stelle, che chiuderà i battenti in un giorno diverso rispetto a quello canonico di messa in onda.

Novità in arrivo anche per Il Paradiso delle Signore 7: la soap opera del primo pomeriggio, quest'anno non si fermerà in occasione delle settimane natalizie, come accadeva negli anni passati.

Chiude Ballando con le stelle: cambio programmazione Rai dicembre 2022

Nel dettaglio, il cambio programmazione Rai per il mese di dicembre porterà alla chiusura dell'appuntamento con Ballando con le Stelle, lo show di punta del sabato sera televisivo della rete ammiraglia.

Il gran finale di questa edizione, premiata dal pubblico con ottimi risultati dal punto di vista auditel, non andrà in onda come sempre di sabato ma anticiperà al venerdì.

Gli spettatori e appassionati dello show condotto da Milly Carlucci, dovranno ricordarsi di collegarsi sulla rete ammiraglia Rai il prossimo venerdì 23 dicembre, serata in cui sarà trasmessa l'attesa finalissima di questa edizione, che porterà alla proclamazione del vincitore assoluto.

Il Paradiso delle signore 7 no-stop a Natale: cambio programmazione Rai dicembre

Novità e cambiamenti anche per quanto riguarda la programmazione feriale de Il paradiso delle signore 7 del mese di dicembre.

La soap opera, dopo il lungo stop di due settimane dovuto ai Mondiali di calcio, tornerà in onda regolarmente a partire da lunedì 12 dicembre, con le nuove attesissime puntate in prima visione assoluta.

La novità di quest'anno, però, riguarderà la programmazione natalizia della soap: a differenza degli anni precedenti, infatti, non ci saranno ulteriori stop per Il Paradiso delle signore 7. La soap con protagonisti Vanessa Gravina e Roberto Farnesi, sarà regolarmente in onda anche durante le settimane a ridosso del periodo natalizio.

Un regalo speciale per i quasi due milioni di fedelissimi appassionati che, in questo modo, potranno vivere le giornate di festa in compagnia dei protagonisti del grande magazzino milanese.

Il ritorno di Fiorello nel daytime di Rai 2 da dicembre 2022

E poi ancora, tra le novità del mese di dicembre, vi è anche quella che vede protagonista Fiorello.

Lo showman siciliano si prepara a tornare in diretta, dal lunedì al venerdì, con un nuovo programma dal titolo "Viva Rai 2", che sarà trasmesso alle 7:10 del mattino a partire da lunedì 5 dicembre.

Un appuntamento particolarmente atteso dagli spettatori: circa un'ora di divertimento assoluto, durante la quale Fiorello e i suoi ospiti proveranno ad intrattenere e informare il pubblico, commentando le notizie del giorno.

Tra i primi ospiti di questa nuova avventura dello showman siciliano, spicca Amadeus, il conduttore della prossima edizione del Festival Di Sanremo. Prevista anche la partecipazione di Cristiano Malgioglio per il lancio del suo nuovo programma di interviste in onda in prime time sempre su Rai 2.