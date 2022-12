Cambio programmazione Rai previsto il prossimo 6 gennaio. Le novità riguarderanno in primis il palinsesto della rete ammiraglia e la fascia del pomeriggio, dove ci sarà spazio per un po' di stravolgimenti dovuti alla festa dell'Epifania.

Slitterà, ad esempio, l'appuntamento con È sempre mezzogiorno condotto da Antonella Clerici mentre non sono previste pause o interruzioni per Il Paradiso delle signore 7, la seguitissima soap opera del pomeriggio con protagonisti Roberto Farnesi ed Emanuel Caserio.

Saltano Uno Mattina e Storie Italiane: cambio programmazione Rai del 6 gennaio 2023

Nel dettaglio, il cambio programmazione Rai del prossimo 6 gennaio 2023 riguarderà in primis la fascia del mattino, dove non ci sarà spazio per una nuova puntata in diretta di Uno Mattina.

Il talk show condotto da Massimiliano Ossini non sarà in onda per lasciare spazio ad uno speciale dello Zecchino d'Oro dedicato all'Epifania, in onda dalle 9 in poi in diretta.

A seguire, poi, alle 9:50 non ci sarà spazio per una nuova puntata di Storie Italiane, il talk show di attualità e cronaca condotto da Eleonora Daniele.

Slitta Antonella Clerici: cambio programmazione Rai del 6 gennaio

Il programma, infatti, salterà l'appuntamento del 6 gennaio per lasciare la linea alla tradizionale messa dell'Epifania, che sarà in onda in diretta su Rai 1 dalle 9:50 circa.

A seguire, poi, ci sarà anche l'Angelus presieduto da Papa Francesco che andrà avanti fino alle 12:20 circa.

Di conseguenza, per la giornata dell'Epifania 2023, slitterà l'inizio di È sempre mezzogiorno, il programma condotto da Antonella Clerici.

Gli appassionati del cooking show del mezzogiorno di Rai 1 dovranno collegarsi intorno alle 12:20 circa, per seguire le nuove ricette proposte da Antonella Clerici e dai vari chef della trasmissione per la giornata dell'Epifania.

Al pomeriggio, invece, malgrado sia una giornata festiva non previsti cambi di programmazione per Il Paradiso delle Signore 7.

Il Paradiso delle signore no-stop: cambio programmazione Rai del 6 gennaio

La soap opera con protagonisti Vanessa Gravina e Alessandro Tersigni proseguirà regolarmente la propria messa in onda anche nella giornata di venerdì 6 gennaio 2023, con un nuovo appuntamento in programma come sempre alle 16:05 circa in prima visione assoluta.

Una programmazione no-stop per Il Paradiso 7 che, quest'anno, non si è mai fermato durante il periodo natalizio, continuando ad intrattenere il pubblico che ha premiato la scelta della Rai di non sospendere gli episodi inediti della soap opera.

Gli ascolti stanno premiando la soap che, anche nel periodo delle feste, ha totalizzato una media di quasi 2 milioni di spettatori al giorno e punte del 22% di share.