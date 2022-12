Le nuove anticipazioni di Uomini e donne rivelano che, nel corso delle puntate del mese di gennaio, ci sarà spaio per l'evolversi del percorso di Federico Nicotera, diviso tra Alice e Carola.

Sono loro le due pretendenti che hanno saputo far breccia nel cuore del tronista romano che, a questo punto del percorso, dovrà fare al più presto una scelta.

E, nel corso delle ultime registrazioni di questo 2022, anche Maria De Filippi ha iniziato ad "indagare" per cercare di capire quali fossero le intenzioni del tronista.

Federico Nicotera rifiuta Alice: nuove anticipazioni Uomini e donne

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne rivelano che Federico Nicotera sarà protagonista di una nuova esterna con Alice, durante la quale ci sarà un colpo di scena inaspettato.

I due si sono ritrovati a fare un percorso insieme in auto e, ad un certo punto, si è presentata la possibilità di passare del tempo insieme a casa del tronista.

Peccato, però, che Federico abbia scartato questa ipotesi: il tronista ha rifiutato la giovane pretendente, decidendo di non farla salire in casa.

Carola scoppia in lacrime per Federico: anticipazioni Uomini e donne

Un gesto decisamente forte quello del tronista che ha preferito non compromettere il suo percorso ad un passo ormai dalla fatidica scelta finale, probabilmente anche per non incrinare il suo rapporto con Carola.

In studio, però, la reazione di Carola non si è fatta attendere: gli spoiler delle prossime puntate di Uomini e donne rivelano che la corteggiatrice è scoppiata in lacrime, tanto che Federico ha provato a consolarla invitandola a fare un ballo insieme in studio.

Intanto, anche Maria De Filippi ha iniziato ad indagare in studio, per cercare di capire quali fossero le reali intenzioni del giovane tronista in vista della scelta finale.

Maria De Filippi, indaga sulla scelta di Federico: nuove anticipazioni Uomini e donne

La conduttrice di Uomini e donne ha chiesto a Federico se avesse già le idee chiare sulla scelta da fare oppure no, così da poter capire anche i tempi di cui necessita per maturare una decisione conclusiva sul suo percorso.

E, alla fine, Federico ha ammesso che prima di congedarsi dalla trasmissione pomeridiana di Canale 5, intende fare due esterne speciali con Alice e Carola.

Non si esclude, quindi, che come nella tradizione del talk show pomeridiano di Canale 5, Federico possa chiedere di trascorrere un'intera giornata con le sue pretendenti, prima di arrivare alla fatidica decisione finale che lo porterà poi a svelare il nome della ragazza con la quale intende costruire un percorso stabile fuori dal contesto televisivo di U&D.