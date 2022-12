Lo scorso 29 dicembre nella casa del Grande Fratello Vip è successo di tutto: dal pomeriggio a notte fonda i concorrenti non hanno fatto altro che litigare, rinfacciandosi atteggiamenti scorretti e lanciandosi accuse di falsità. Oriana è stata al centro di varie discussioni e ha fatto perdere le staffe a Daniele. Il vippone, stanco del comportamento equivoco di Marzoli, le ha urlato contro chiarendo che una donna come lei non la vorrebbe mai al suo fianco.

Aggiornamenti sui protagonisti del Grande Fratello Vip

Quando sembrava stesse nascendo qualcosa tra loro, Oriana e Daniele hanno spiazzato tutti litigando furiosamente tra le mura di Cinecittà.

Nel tardo pomeriggio di giovedì 29 dicembre, il concorrente del Grande Fratello Vip ha fatto una vera e propria scenata alla coinquilina, la quale andrebbe a dire in giro che lei l'avrebbe rifiutato e che lui starebbe soffrendo molto per questo.

Intercettata Marzoli in cucina, Dal Moro le ha espresso tutto il suo risentimento urlando: "Tu dici solo s..., sei fatta di questo".

"Se voglio una ragazza, ci provo. Con te non ci ho mai provato perché non ti voglio. Sai perché? Per come sei fatta, non mi piaci", ha proseguito il vippone nello sfogo che ha lasciato senza parole anche la diretta interessata.

Il protagonista del reality-show ha rincarato la dose aggiungendo: "Se mi saltassi in braccio, ti darei una pedata nel c....

Una come te non la voglio nella mia vita".

Gli scontri con Antonella al Grande Fratello Vip

A sostenere Daniele nell'attacco alla concorrente venezuelana, sono stati sia Antonino che Fiordelisi. Antonella aveva appena litigato con Oriana, che per punzecchiarla le aveva detto che tratterebbe Edoardo come un cane.

Sia Fiordelisi che Spinalbese si sono complimentati con Dal Moro per le parole poco carine che ha urlato alla compagna d'avventura la quale, per evitare ulteriori scontri, ha preferito non ribattere.

Il gieffino, inoltre, nelle scorse ore ha allontanato anche un'altra concorrente del Grande Fratello Vip che gli aveva palesato un interesse: chiacchierando con Nicole Murgia in giardino, Daniele ha precisato che non si fida di lei e che tra loro non potrà mai esserci nulla di più di una bella amicizia.

Urla nella notte al Grande Fratello Vip

Quello tra Daniele e Oriana, però, è stato solo uno dei tantissimi litigi ai quali hanno assistito gli spettatori del Grande Fratello Vip il 29 dicembre. Nella notte, ad esempio, Patrizia ha urlato in faccia ad Antonino in preda all'ira; lui ha sbottato facendo notare alla coinquilina che gli stava sputando addosso.

Terminato questo vivace diverbio incentrato sui vipponi che parlerebbero male degli altri alle spalle, Edoardo ha voluto ribadire il pensiero poco carino che ha su Spinalbese e su come si è comportato con le donne all'interno della casa.

"Ti dico in faccia che ti sei comportato male con tutte. Hai iniziato una cosa con Ginevra, poi lei è uscita e hai avuto una mezza cosa con Giaele.

Poi con Oriana hai trovato la scusa del cane e della bimba dicendo che era superficiale, ma dopo ci sei ritornato e le hai proposto solo una cosa fisica", ha tuonato Donnamaria tra le mura di Cinecittà.

Ad alimentare il nervosismo del volto di Forum, è stato l'intervento di Antonella in difesa del suo "antagonista". Fiordelisi, infatti, si è schierata dalla parte di Antonino e non da quelle delle coinquiline che sarebbero state "sedotte e abbandonate" come sostiene il suo fidanzato.

Il parrucchiere ha preferito tagliare corto la conversazione sostenendo che per lui le critiche che gli stava muovendo Edoardo valgono meno di zero.