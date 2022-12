Cambio programmazione sulle reti Rai in vista del periodo natalizio 2022. Le novità interesseranno l'appuntamento con Il Paradiso delle signore e quello con L'Eredità, due prodotti amati dal pubblico della rete ammiraglia.

Novità in arrivo anche per La Vita in diretta, il talk show condotto tutti i giorni da Alberto Matano, che durante il periodo delle feste natalizie subirà delle variazioni di programmazione in daytime.

Il Paradiso delle signore non si ferma: cambio programmazione Rai Natale 2022

Il cambio programmazione Rai per il prossimo Natale 2022 riguarderà la messa in onda de Il Paradiso delle signore 7, la soap opera del pomeriggio con Vanessa Gravina e Roberto Farnesi.

Negli anni precedenti, durante le settimane di festa, la Rai stoppava la messa in onda della soap per evitare di mandare in onda episodi inediti in un periodo in cui la maggior parte degli spettatori avrebbe potuto non essere davanti ai televisori.

Quest'anno, però, la Rai ha cambiato idea e, per il prossimo Natale, Il Paradiso delle Signore non sarà sospeso: la soap sarà regolarmente in onda su Rai 1.

Stop per Alberto Matano, L'Eredità va avanti: cambio programmazione Rai Natale 2022

Ottime notizie anche per tutti gli appassionati de L'Eredità, il quiz campione di ascolti della fascia preserale condotto da Flavio Insinna.

Dopo una serie di variazioni dovute ai Mondiali di calcio 2022, l'appuntamento con L'Eredità per il periodo natalizio tornerà in onda nella fascia del preserale che va dalle 18:45 alle 19:55 circa.

Cambiamenti in arrivo per La Vita in diretta condotta da Alberto Matano. Il talk show subirà uno stop il 22 e il 23 dicembre per lasciare spazio alle prime due puntate de Lo Zecchino d'Oro 2022.

Alberto Angela torna in prime time: cambio programmazione Rai Natale

Tra gli appuntamenti imperdibili in prime time previsti durante il periodo natalizio, spicca quello con Meraviglie, la trasmissione di divulgazione scientifica condotta da Alberto Angela, la quale tornerà in onda con un nuovo ciclo di appuntamenti per portare gli spettatori alla scoperta delle bellezze dell'Italia.

La sera del 31 dicembre, invece, si rinnoverà l'appuntamento con L'anno che verrà, lo show di fine anno presentato da Amadeus, in onda come sempre in rigorosa diretta su Rai 1 a partire dalle 21 circa.

Una serata all'insegna della musica dal vivo e del divertimento per attendere l'arrivo del 2023, in compagnia di un bel po' di artisti della musica italiana pronti a intrattenere gli spettatori della rete ammiraglia.

Riuscirà L'anno che verrà, anche con questa edizione, ad avere la meglio nella gara ascolti del prime time contro lo show di fine anno trasmesso in diretta su Canale 5? Al pubblico da casa spetterà l'ardua sentenza, anche se lo scorso anno ad avere la meglio è stato proprio Amadeus con picchi che hanno raggiunto anche il 45% di share.