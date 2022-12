Ci saranno tante novità nel corso delle nuove puntate di Terra Amara in programma dal 12 al 17 dicembre su Canale 5. Gli spoiler della soap opera turca segnalano che Zuleyha Altun verrà sbeffeggiata da Nihal, mentre Gulten Taskin verrà rimpiazzata da Seher al ranch della potente famiglia Yaman.

Terra amara, puntate 12-17 dicembre: Zuleyha presa di mira da Nihal

Le anticipazioni di Terra amara, riguardanti le nuove puntate trasmesse da lunedì 12 a sabato 17 dicembre sui teleschermi di Canale 5, rivelano che Mujgan e Yilmaz continueranno a frequentarsi per capire quali sono i loro trascorsi amorosi e per non farsi del male a vicenda.

L'ex meccanico imparerà così una lezione di vita dopo aver ascoltato le rivelazioni della pediatra e del giuramento d'Ippocrate. Per questo motivo Akkaya chiederà perdono a Fekeli, in quanto comprenderà la sua scelta di agevolare la scarcerazione di Demir. In seguito Yilmaz prenderà le difese del suo rivale, dopo aver sentito alcune voci messe in giro alla camera dell'industria.

Yaman e Cengaver sbeffeggeranno Yilmaz per il suo senso di giustizia, intanto quest'ultimo si scuserà con Mujgan per il suo atteggiamento violento. Tutta Cukurova verrà a sapere delle continue tensioni tra Demir e Yilmaz, una situazione che colpirà in prima persona Zuleyha, che verrà presa di mira da Nihal.

Gaffur vuole la conduzione del ranch

Nelle puntate 12-17 dicembre di Terra amara, Demir rivelerà a sua moglie di voler costruire una nuova tenuta, dove ha intenzione di trasferirsi con tutta la famiglia. Una decisione che non sarà vista di buon occhio da Hunkar, la quale vorrà impedire questo distacco.

Gaffur porterà avanti i suoi piani per ottenere sempre più prestigio all'interno della tenuta.

Questa volta il caposquadra confabulerà alle spalle della signora Yaman per ottenere la conduzione dell'intero ranch, approfittando dell'allontanamento di Demir.

Gulten viene sostituita da Seher

Gulten verrà beccata da Hunkar mentre aiuta Saniye in cucina. La matriarca, a questo punto, la caccerà via e la sostituirà con Seher.

Demir e il suo migliore amico Cengaver assaporeranno la creazione di un'industria capace di dominare quella di Yilmaz. Successivamente sempre Demir non tornerà nella tenuta di famiglia, nonostante le suppliche di Hunkar. Alla fine quest'ultima sarà costretta a prendere in mano la gestione della sua abitazione, mentre Gaffur si pentirà dell'assenza di Demir in quanto oberato dalle troppe mansioni.