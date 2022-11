Cambio programmazione su Rai1 nel corso del mese di dicembre 2022. Le novità riguarderanno in primis la messa in onda di Ballando con le stelle, lo show di punta del sabato sera condotto da Milly Carlucci, il quale andrà incontro ad un vero e proprio stravolgimento per lasciare spazio ai Mondiali di calcio.

In daytime cambiamenti anche per quanto riguarda Il Paradiso delle signore 7, la fortunata soap opera del pomeriggio che si fermerà per qualche giorno a causa dei Mondiali, ma poi non subirà più alcun tipo di stop nelle settimane a seguire.

Tutte le novità sulla programmazione di Ballando con le stelle di dicembre

Nel dettaglio, il cambio programmazione di Rai1 del prossimo dicembre 2022 interesserà in primis la messa in onda di Ballando con le Stelle 2022.

Lo show di punta del sabato sera televisivo, condotto da Milly Carlucci, subirà delle sostanziali modifiche dettata dall'esigenza della rete ammiraglia di lasciare spazio alla messa in onda delle partite dei Mondiali di calcio 2022.

Di conseguenza, venerdì 2 dicembre sarà anticipata la puntata dello show inizialmente prevista per sabato 3 dicembre in prima serata su Rai1.

Lo show prenderà la linea intorno alle 21:50, ossia subito dopo il finale dell'incontro calcistico che inizierà come sempre alle 20.

Ballando con le stelle si ferma: cambio programmazione Rai1 dicembre

La settimana successiva, invece, Ballando con le stelle si fermerà: sabato 10 dicembre, infatti, non è in programma una nuova puntata con lo show di Milly Carlucci.

Il programma tornerà in onda direttamente sabato 17 dicembre con la messa in onda della semifinale in diretta televisiva.

Cambio programmazione anche per quanto riguarda la finalissima dello show condotto da Rai1: l'ultima puntata, infatti, non sarà trasmessa di sabato ma verrà anticipata a venerdì 23 dicembre.

Insomma un palinsesto decisamente variabile per lo show di Milly Carlucci che, anche quest'anno, sta registrando ottimi ascolti in prime time, con picchi che hanno raggiunto anche il 30% di share con una media che supera i quattro milioni di fedelissimi a settimana.

Il Paradiso delle signore no-stop a Natale: cambio programmazione Rai1

Il cambio programmazione di Rai1 del mese di dicembre, interesserà anche la messa in onda de Il Paradiso delle signore, la seguitissima soap opera della fascia pomeridiana in grado di appassionare ogni giorno una media di quasi due milioni di fedelissimi con picchi che hanno raggiunto anche il 24% di share.

Dopo lo stop di due settimane fino al 9 dicembre, la soap opera tornerà regolarmente in onda con le puntate inedite di questa settima stagione e da quel momento in poi non si fermerà più.

Quest'anno, infatti, la Rai ha scelto di non stoppare la programmazione de Il Paradiso delle signore durante il periodo delle feste di Natale.

La soap con Roberto Farnesi sarà regolarmente in onda anche a ridosso delle settimane di festa e così andrà avanti regolarmente nella sua consueta fascia oraria che va dalle 16:00 alle 17:00 circa.