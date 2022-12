Nella serata di giovedì 12 gennaio 2023 la serie tv Che Dio ci aiuti tornerà sul piccolo schermo: si tratta della settima stagione della fiction di Rai 1. A tal proposito, le anticipazioni trapelate in rete rivelano che la cantante Orietta Berti entrerà nel cast come guest star in occasione della quattordicesima puntata.

Il dottor Emiliano Stiffi (interpretato da Pierpaolo Spollon) dovrà aiutare l'artista emiliana a superare degli attacchi d'ansia e la giovane Sara sarà gelosa della misteriosa donna con cui ha a che fare il dottore.

Anticipazioni: Orietta Berti chiede aiuto a Emiliano

Secondo le anticipazioni di che dio ci aiuti , nell'episodio numero 14 della settima stagione, Orietta Berti arriverà nella cittadina di Assisi. La cantante interpreterà sé stessa e si recherà in Umbria per un concerto, ritrovandosi però ben presto vittima di alcuni attacchi d'ansia: pertanto deciderà di farsi aiutare da Emiliano Stiffi.

L'artista chiederà allo psichiatra del convento la massima discrezione, per non fare trapelare nulla sul suo conto.

Che Dio ci aiuti 7, nella quattordicesima puntata Orietta Berti va a casa di Emiliano

Per mantenere il massimo riserbo sulle condizioni di salute della cantante, Emiliano e Orietta Berti cercheranno di non dare nell'occhio e si frequenteranno in modo molto riservato.

Purtroppo, però, Sara, una delle nuove ragazze arrivate in convento (e con cui il dottor Stiffi avrà una storia d'amore altalenante con vari tira e molla) ben presto scoprirà che lo psichiatra spesso si sente telefonicamente con una donna.

A quel punto, la giovane inizierà a sospettare che Emiliano abbia una tresca con un'altra.

Inoltre, Sara verrà a sapere che la misteriosa donna andrà anche a trovare Stiffi, di notte, nel suo appartamento e, pertanto, sarà gelosa.

Che Dio ci aiuti 7, episodio 14: Sara non sa che Emiliano ha a che fare con Orietta Berti per motivi professionali

Sara, inizialmente, non saprà che Emiliano ha a che fare proprio con Orietta Berti.

Comunque, dopo una serie di equivoci, la ragazza verrà a sapere che, quella che credeva essere una rivale in amore, in realtà, era la famosa artista musicale emiliana, che aveva contattato l'uomo in qualità di paziente.

La situazione, pertanto, si risolverà in modo piacevole e leggero per entrambe: le due donne avranno un chiarimento e la cantante suggerirà anche alla giovane di non lasciare il dottor Stiffi.