Torna il tanto atteso appuntamento con Che Dio ci aiuti una delle serie Tv più amate dal pubblico della Rai. Le anticipazioni fanno luce su ciò che accadrà a Suor Angela, interpretata da Elena Sofia Ricci, che darà l'addio alla serie dopo molto tempo.

Al posto di Suor Angela ci sarà Azzurra, ora novizia, che sarà pronta ad accogliere le nuove persone bisognose che si presenteranno al convento.

Ci saranno tante novità anche nel cast, con diversi addii che toccheranno il cuore. Non rivedremo più Ginevra, Monica, Nico, Penny ed Erasmo.

Anticipazioni e novità di Che Dio ci aiuti 7: Suor Angela lascia il convento

Tante le novità della programmazione Rai del mese di gennaio. Ripartono su Rai 1 Che Dio ci aiuti 7 e La porta rossa due delle Serie TV più seguite dal pubblico Rai.

Le anticipazioni della nuova stagione di Che Dio ci aiuti si concentrano su Suor Angela che, dopo 119 puntate, saluterà per sempre i suoi fan. Non sarà un addio repentino, dato che la religiosa sarà comunque presente nelle varie puntate, anche se non per tutta la loro durata.

Suor Angela deciderà di fare un cambio di vita, lasciando il Convento degli Angeli per andare a prestare la sua missione in carcere. Il suo posto verrà preso da Azzurra, che potrà contare sull'aiuto di Suor Costanza.

Quando inizia Che Dio ci aiuti 7

Ma quando potremo vedere gli episodi inediti? Finalmente è stata ufficializzata la data: a meno di repentini cambi di palinsesto, la prima puntata andrà in onda su Rai 1 in prime time il 12 gennaio 2023.

In tutto ci saranno dieci puntate per un totale di venti episodi in onda da gennaio a marzo, un bel lasso di tempo per godersi a pieno gli episodi in prima visione assoluta.

Nel cast ci saranno ancora dei personaggi che hanno colorato con le loro vicende la stagione precedente della serie tv prodotta da Lux Vide.

Gli attori confermati nel cast di Che Dio ci aiuti 7, oltre a Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi sono Ileana D'ambra, Pierpaolo Spollon, Fiorenza Pieri, l'amatissima Valeria Fabrizi, Emma Valenti e Federica Pagliaroli.

Orietta Berti presente in Che Dio ci aiuti 7

Stando alle ultime anticipazioni della settima stagione di Che Dio ci aiuti, una guest star arriverà al Convento degli Angeli.

Si tratta di Orietta Berti, che interpreterà se stessa. La sua è la storia di una cantante molto famosa che deve esibirsi ad Assisi, ma che verrà presa alla sprovvista da attacchi di panico.

Non sapendo che altro fare, Orietta Berti chiederà aiuto a Emiliano, che non crederà ai suoi occhi quando vedrà la cantante presentarsi davanti a lui che, ovviamente, dovrà mantenere il segreto professionale e aiutarla a superare il momento di difficoltà che sta vivendo.