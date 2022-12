Arrivano le nuove anticipazioni di Un posto al sole delle puntate in onda su Rai 3 dal 19 al 23 dicembre 2022. Protagonista assoluta Lia, che viene a sapere chi è il responsabile della sparizione dei suoi gioielli e sarà decisa a intervenire.

Nel frattempo, Rossella e Riccardo fanno in modo che Silvia e Michele si riavvicinino rimanendo da soli nelle vacanze natalizie.

E poi ancora Diego si preoccuperà non poco dopo aver scoperto un retroscena sul passato di Lia che aveva tenuto nascosto, chi è veramente?

Silvia e Michele si riavvicinano: Un posto al sole anticipazioni 19-23 dicembre

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni di Un posto al sole svelano che Rossella e Riccardo organizzeranno la cena della Viglia, ma avranno un'idea.

I due faranno in modo che Michele e Silvia rimangano da soli, certi che provino ancora qualcosa l'uno per l'altra. In effetti avranno ragione, visto che ci sarà un momento di intensa vicinanza che li farà vacillare.

Intanto, Ornella e Raffaele riflettono sulla separazione di Viola, che si sta avvicinando sempre di più a Damiano e a suo figlio. La stessa Bruni si troverà a riflettere sui sentimenti che prova per Eugenio, sempre più lontano.

Ornella capisce che il figlio di Damiano sta male: Un posto al sole spoiler al 23 dicembre

Inizia una nuova trama in Upas che riguarda il figlio di Damiano e Rosa. Ornella, anche dopo aver sentito i racconti di Viola, capisce che il bambino potrebbe avere dei seri problemi di salute.

Allarmata, Viola ne parla con Damiano, convincendolo a spronare Rosa a fare qualcosa per il bene del piccolo, senza sottovalutare come sempre le sue difficoltà.

Nunzio e Alice continueranno il loro flirt, ma una sorpresa inaspettata metterà in grande difficoltà Nunzio, che potrebbe perdere per sempre la sua fidanzata.

Chi è davvero Lia? Spoiler Upas 19-23 dicembre

Diego decide di aiutare Lia a recuperare i gioielli che appartengono alla sua famiglia e che ora sono nelle mani di Alberto Palladini.

La misteriosa Longhi preferirà agire di testa sua, disposta a tutto pur di riavere ciò che le appartiene. Nelle prossime puntate di Un posto al sole Lia sarà fuori controllo e il suo comportamento finirà con il creare tensioni anche con Diego.

Il giovane Giordano convincerà Lia a rivolgersi a Niko, così da procedere per vie legali e non incorrere in guai. Peccato che Diego scopra un retroscena sulla fidanzata che lo spiazzerà: Lia non è chi dice di essere.

Ricordiamo che le puntate di Un posto al sole vanno in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20:50 circa e che tutti gli episodi possono essere visti sia in streaming che in replica accedendo al portale RaiPlay.