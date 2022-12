Nelle scorse ore è comparsa sui social la prima foto che vede Francesca Del Taglia in compagnia di un uomo che non è Eugenio Colombo (il padre dei suoi figli con cui la relazione è chiusa dallo scorso agosto), così ora la diretta interessata si è esposta pubblicamente per chiarire cosa sta accadendo nella sua vita privata.

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha affermato di aver avviato una frequentazione con un ragazzo, il cui nome è Federico, ma di averlo fatto con molta calma e nell'assoluto rispetto dei suoi figli.

Inoltre Francesca ha voluto spiegare che questo uomo non era nella sua vita mentre stava ancora con Colombo, ma è arrivato dopo.

Francesca commenta la foto con Federico

La foto pubblicata sul profilo Instagram pubblico di Federico e poi ripostata da Francesca nelle proprie Story ha fatto discutere sul web nelle scorse ore.

Nello scatto, Del Taglia abbraccia il ragazzo da dietro: una posa che ha fatto subito pensare che tra i due ci fosse più di una semplice amicizia. E in effetti, per mettere subito in chiaro la situazione, Francesca è intervenuta sui social: attraverso una serie di Storie ha precisato un paio di punti che le stanno a cuore, probabilmente per rispondere ai numerosi messaggi che le sono giunti dopo la foto.

'Eugenio non è stato lasciato per un'altra persona', ha esordito Francesca, precisando che Federico è subentrato solo in seguito e che la sua relazione con il padre dei due figli era già in crisi da tempo.

A proposito dei bimbi, Del Taglia ha chiarito che alcuni giorni lei va fuori di casa in attesa che Colombo finisca di sistemare la sua nuova abitazione. Entrambi, con sofferenza ma nell'interesse dei piccoli, hanno pattuito di passare il tempo in uguale misura con i piccoli Brando e Zeno.

'Non sono né la prima né l'ultima persona che si lascia e si rivede con un'altra persona', ha detto poi Francesca, confermando che Federico, amico del fidanzato di sua sorella, rappresenta per lei un nuovo capitolo.

'Io non giudico nessuno, ma voi non giudicate me', ha poi proseguito Del Taglia, affermando di comportarsi secondo la propria natura.

La rottura con Eugenio

Francesca ha voluto chiarire che tutto sta avvenendo nel massimo rispetto dei figli, che al momento non sono coinvolti, visto che Federico non verrà introdotto nelle loro vite dall'oggi al domani.

Inoltre, ricordando che ormai sono cinque mesi che con Eugenio è tutto finito, l'ex corteggiatrice ha ribadito che nessuno non si può permettere di emettere giudizi.

Francesca, poi, ha precisato che la scelta di chiudere con Eugenio le ha provocato molta sofferenza, a dispetto di ciò che gli altri possano pensare. 'Io ho perso più di 10 chili e non ho più un capello in testa', ha proseguito.

'La persona che ho accanto mi trasmette serenità e tutto quello di cui ho bisogno adesso, oggi sto bene così', ha concluso Francesca.