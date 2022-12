Oggi, lunedì 12 dicembre, la puntata di U&D è iniziata con il ritorno di Ida Platano, ospite con il fidanzato Alessandro Vicinanza. I due hanno parlato del loro amore e di quanto sono felici, ma l'attenzione di molti fan è andata ad un dettaglio piuttosto singolare. Come dimostrano le immagini pubblicate dal sito ufficiale del programma, la dama ha sfoggiato lo stesso look che aveva quando Riccardo le ha fatto la proposta di matrimonio qualche anno fa. Secondo alcuni potrebbe essere una particolare coincidente, per altri una provocazione della parrucchiera all'ex compagno.

Aggiornamenti sui protagonisti di U&D

C'era grande attesa per il ritorno di Ida a U&D: a quasi un mese dal suo addio al Trono Over, la bresciana è riapparsa agli Elios come ospite e solo per aggiornare il pubblico sulla sua situazione sentimentale.

La dama ha confermato di essere innamorata di Alessandro, e di essersi legata ancora di più a lui durante una vacanza di tre giorni che hanno fatto a Madrid dopo la scelta.

La coppia è apparsa unitissima e per nulla turbata dalla plateale uscita dallo studio di Riccardo, che ha chiesto a Maria De Filippi di non assistere al momento che avrebbe dedicato ai piccioncini.

Gli opinionisti hanno criticato Guarnieri per l'atteggiamento poco maturo che ha assunto quando ha saputo che a breve avrebbe rivisto la persona che ha amato (e che secondo alcuni amerebbe ancora) per tanti anni.

Il dettaglio che scatena il pubblico di U&D

Ida e Alessandro hanno trascorso la maggior parte del tempo a baciarsi e a scambiarsi sguardi di complicità, non considerando affatto Riccardo e la sua richiesta di non volerli incontrare. L'unico appunto che Vicinanza ha voluto fare a Guarnieri, è sul fastidio che ha provato quando ha saputo del messaggino che ha mandato alla sua compagna pochi giorni prima.

Il pugliese si è giustificato dicendo di aver compiuto un semplice gesto di affetto (quindi non un tentativo di intromettersi nella coppia), ma gli opinionisti di U&D l'hanno criticato lo stesso.

Platano, però, a sorpresa non ha dato retta all'ex compagno e si è dedicata solo alla sua dolce metà, con la quale si è lasciata andare a dolci effusioni anche durante un ballo sulle note di "Brividi", canzone richiesta da entrambi alla redazione per la chiusura del loro momento.

Molti fan del dating-show, però, hanno concentrato la loro attenzione su un particolare che potrebbe avere almeno un paio di interpretazioni.

La felicità della 'regina' di U&D

Su Twitter, in particolare, tanti spettatoti di U&D hanno fatto notare che Ida ha sfoggiato lo stesso look che aveva il giorno in cui Riccardo le ha chiesto di sposarlo.

Comparando una foto della puntata in cui c'è stata la proposta di matrimonio di Guarnieri (che risale a un bel po' di anni fa) e una di quella che stata trasmessa in tv oggi, 12 dicembre, ci si rende subito conto che Platano aveva lo stesso abito e anche la stessa acconciatura.

Una maglietta dorata con le maniche a palloncino e un pantalone nero (ai quali si aggiungono un'alta coda di cavallo e un trucco vistoso, con un rossetto rosso a coronare il tutto): è questo l'outfit che la dama del Trono Over indossava sia tempo fa quando l'ex le ha dato l'anello (le nozze non ci sono mai state, perché i due si sono lasciati) che quando è tornata in studio con il nuovo compagno Alessandro.

Secondo alcuni fan il fatto che Ida abbia scelto lo stesso vestito di quando Riccardo l'ha chiesta in moglie sarebbe solo una coincidenza, secondo altri la parrucchiera avrebbe voluto provocare volutamente il pugliese riportandolo a quel periodo in cui erano innamorati e stavano quasi per sposarsi.