Nicole Murgia è entrata da pochi giorni nella casa del Grande Fratello Vip 7 e ha già mostrato un certo interesse verso Daniele Dal Moro, modello e imprenditore veronese che nelle scorse settimane ha stretto un'amicizia con Wilma Goich nella casa. L'ex tronista però proverebbe attrazione per Oriana Marzoli, anche se questo non fermerebbe Murgia dal provare a conoscerlo meglio.

Proprio nella notte di lunedì 26 dicembre 2022 la ragazza si è confrontata con Daniele, spiegando che secondo lei non potrebbe nascere alcun rapporto in futuro con Oriana poiché la vedrebbe piuttosto vaga.

A quel punto, il modello veneto ha sbottato spiegando di essere attratto fisicamente dalla venezuelana, ma per il momento non si fiderebbe di lei.

Daniele Dal Moro ammette il proprio interesse per Oriana a Murgia

"Per me non è chiara e non è chiara neanche ad oggi", ha esordito cosi Nicole Murgia, parlando di Oriana Marzoli con Daniele Dal Moro.

"Cioè, cos'è che non è chiara? Chiedimelo, te lo rispiego se non hai capito", ha poi replicato il modello veronese classe 1990 all'inquilina in veranda.

"Non è questione di non capire", ha ribattuto Murgia. "Fammi una domanda molto dritta", ha chiesto l'ho uomo. "Ma te l'ho fatta prima. Ho detto che non è chiaro il fatto che potrebbe esserci qualcosa con lei un domani, perché di base provi un interesse", ha spiegato lei.

"Ancora? Ma quante volte te l'ho detto?", ha replicato l'imprenditore veneto. "Ma posso avere il mio pensiero?", ha continuato la ragazza. "Vuoi che ti dica che non mi piace Oriana? Non è così", ha poi risposto Daniele alla sua inquilina.

"Il 'mi piaci' non vuol dire che perdo la testa per una persona. Voglio dire che c'è un feeling, un'attrazione", ha infine spiegato il trentaduenne a Murgia sempre sulla questione Marzoli.

Chi è Nicole Murgia, la sua carriera in televisione e nel cinema

Nata a Roma il 22 febbraio 1993, Nicole Murgia ha debuttato come attrice a 7 anni nella fiction "Rivoglio i miei figli", accanto a professionisti come Sabrina Ferilli e Luca Barbareschi.

Ha poi lavorato con Luca Zingaretti e Isabella Ferrari e ha esordito nel 2001 nella seconda stagione di Don Matteo, nota fiction su Rai 1.

La sua popolarità però è arrivata con "Tutti pazzi per amore", in cui si interpretava Cristina Giorgi. Nel 2008 ha recitato in Un giorno perfetto accanto a Stefania Sandrelli e Valerio Mastandrea e nel 2011 in Una cella in due.