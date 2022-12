Tante novità si susseguiranno nelle puntate di Terra Amara in onda dal 2 al 7 gennaio su Canale 5.

Gli spoiler della soap opera rivelano che Mujgan Hekimoglu e Zuleyha Altun rimarranno coinvolte in un incidente a causa di Demir Yaman.

Terra Amara: anticipazioni dal 2 al 7 gennaio

Le anticipazioni di Terra amara relative agli episodi che verranno trasmessi da lunedì 2 a sabato 7 gennaio 2023 riportano innanzitutto che Fekeli e Hunkar decideranno di incontrarsi per trovare un modo per far sì che i rispettivi figli si riappacifichino. Purtroppo Yilmaz e Demir non riusciranno a trovare nessuno accordo per mettere fine alle ostilità.

Difatti, l'ex meccanico e l'imprenditore saranno ancora l'uno contro l'altro dopo l'ultimo confronto avvenuto alla villa dove è rimasta ferita Gulten.

In seguito, Demir scoprirà che qualcuno sta speculando sul mercato delle arance. Il marito di Zuleyha penserà che questa situazione possa ridurre in miseria gli agricoltori di Cukurova.

Demir chiede ad un sicario di manomettere l'auto di Yilmaz

Gli spoiler di Terra Amara evidenziano che Hunkar convincerà suo figlio a comprare tutte le piantagioni di arance. Il giovane accetterà il consiglio della madre. Yilmaz, nel frattempo, diventerà famoso per aver usato uno stratagemma per salvare i produttori di arance. Per questo motivo, i giornalisti locali faranno a gara per intervistarlo.

Le dichiarazioni rilasciate dall'ex meccanico non lasceranno indifferente nessuno, in particolare Zuleyha e Mujgan. In questa circostanza, Demir organizzerà un piano ai danni del rivale. L'imprenditore deciderà di assoldare un sicario per manomettere i freni dell'auto di Akkaya con l'intenzione di ucciderlo.

Zuleyha e Mujgan coinvolte in un incidente a causa di Yaman

In realtà, sarà Mujgan a mettersi alla guida dell'automobile di Yilmaz. Durante il tragitto, Zuleyha noterà che ci sarà lei al volante, e deciderà di fermarla affinché le dia un passaggio. Dopo un po', entrambe verranno coinvolte in un incidente provocato dalla manomissione al sistema frenante ordinata da Demir Yaman al suo scagnozzo.

Quando la notizia del sinistro stradale giungerà a Yilmaz e al rivale, entrambi correranno in ospedale. Zuleyha e la dottoressa Hekimoglu si ritroveranno a condividere la stessa stanza nella struttura sanitaria.

Fekeli inizierà a compiere delle indagini per scoprire cos'è successo all'auto di Yilmaz. Ben presto, Ali si renderà conto che qualcuno ha manomesso i freni e lo dirà ai suoi tirapiedi. In ospedale, Zuleyha e Mujgan avranno un confronto. Alla fine, la madre di Adnan assicurerà alla pediatra che non prova più dei sentimenti per l'ex meccanico.