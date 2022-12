Nicole Murgia partecipa come concorrente all'edizione numero sette del Grande Fratello Vip. Attrice, fin da piccola ha preso parte a produzioni cinematografiche e televisive. È nota al grande pubblico soprattutto per aver interpretato la figlia di Emilio Solfrizzi in Tutti pazzi per amore.

Qual è l'età Nicole Murgia? Carta d'identità

Nome e cognome: Nicole Murgia

Luogo di nascita: Roma

Data di nascita: 27 febbraio 1993

Età: 29 anni

Peso: sconosciuto

Altezza: 1 metro e 65 centimetri

Professione: attrice

Segno zodiacale: Pesci

Cosa fa nella vita Nicole Murgia?

Nicole Murgia muove i primi passi nel mondo della recitazione fin da bambina.

A soli otto anni debutta nella serie tv Don Matteo. La notorietà arriva nel 2008, quando entra nel cast della fiction Tutti pazzi per amore, dove interpreta Cristina, la figlia di Paolo Giorgi (interpretato da Emilio Solfrizzi): la produzione va avanti per tre stagioni.

Dopo il successo con la serie tv, nel 2011 Nicole decide di prendersi una pausa dal mondo dello spettacolo per dedicarsi alla sua famiglia. Si sposa nel 2015 con Andrea Bertolacci, calciatore e centrocampista attualmente svincolato, e dalla loro unione nascono due bambini: Mattias e Lucas. Attualmente i due sono separati.

I primi giorni nella casa

Nicole Murgia entra ufficialmente nella casa del Gf Vip durante la puntata in prime time del 17 dicembre 2022.

Con i suoi compagni di gioco si mostra fin da subito molto schietta, visto che non esita a dir loro cosa pensa realmente. In una discussione con Antonella Fiordelisi l'ha bacchettata per i suoi modi di fare un po' troppo sopra le righe.

I video sui social network

Nella casa Nicole Murgia è piaciuta soprattutto per il confronto che ha avuto con Antonella Fiordelisi, dove le ha fatto notare che a volte ha un atteggiamento abbastanza da provocatrice.

NICOLE MURGIA CONCORRENTE PAZZESCA CHE CI REGALERÀ SODDISFAZIONI #GFVIP pic.twitter.com/JdeRc8ZDVA — trashtvstellare (@tvstellare) December 18, 2022

Le reazioni dei fan

L'ingresso di Nicole Murgia nella casa è stato molto apprezzato da una fetta di pubblico del reality show. Visto il suo modo di fare molto schietto, secondo alcuni potrebbe regalare delle ottime dinamiche nel cast del reality.

"Nicole è già la nostra protetta", scrive un utente su Twitter.

"Nicole Murgia concorrente pazzesca che ci regalerà soddisfazioni", commenta un altro appassionato del programma sui social.

Nicole Murgia, il tatuaggio del marito e altre curiosità

L'amore tra Nicole Murgia e Andrea Bertolacci è stato molto forte, al punto che il calciatore si è fatto tatuare il volto della moglie sul braccio.

Nicole è la sorella maggiore del centrocampista della Spal, Alessandro Murgia, famoso al mondo del gossip per aver intrapreso una storia con Vittoria Deganello, ex protagonista di Uomini e Donne. Quando è finita la loro storia, nell'ottobre del 2002, Vittoria ha annunciato di essere incinta, senza fare riferimento al padre del bambino.

Tutto quello che devi sapere

Il flirt con Andrea Maestrelli

All'interno della casa a Nicole Murgia è stato giocato un brutto scherzo. Proprio durante la puntata del 19 dicembre è entrato in gioco un nuovo concorrente, Andrea Maestrelli. Il fatto è che Nicole e Andrea sono ex. I due hanno avuto una storia, durata circa due mesi, proprio l'estate scorsa. A quanto pare si sarebbero lasciati per incompatibilità caratteriali.

Come aveva già preannunciato Piersilvio Berlusconi durante la presentazione del palinsesto autunno/inverno, la settima edizione del Grande Fratello Vip sarà la più lunga di sempre. La finale sarebbe prevista per il 3 aprile 2023.