Perché Sonia Bruganelli non è in studio al Grande Fratello Vip del 26 dicembre? L'appuntamento con il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini prosegue con successo anche durante il periodo delle feste natalizie.

Tuttavia, le nuove puntate che andranno in onda su Canale 5, saranno caratterizzate dall'uscita di scena di Sonia Bruganelli, la quale non siederà al fianco di Orietta Berti e verrà sostituita da due nuovi opinionisti d'eccezione, pronti a prendere il suo posto per due settimane.

Sonia Bruganelli assente in studio al Grande Fratello Vip del 26 dicembre

Nel dettaglio, l'appuntamento serale con il Grande Fratello Vip 7 non subirà interruzioni e pause durante il periodo delle feste natalizie.

Il reality show sarà regolarmente in onda anche nella serata di Santo Stefano con una nuova attesissima diretta prevista dalle 21:40 circa su Canale 5.

Una puntata che si preannuncia ricca di sorprese, dato che i concorrenti saranno chiamati a decidere se proseguire o meno il loro percorso all'interno della casa di Cinecittà, dopo la scelta Mediaset di prolungare questa settima edizione fino al prossimo aprile 2023.

Perché Sonia Bruganelli non è in studio al GF Vip 7

Questa nuova puntata del GF Vip, sarà anche caratterizzata dall'assenza in studio di Sonia Bruganelli: l'opinionista del reality show, confermata per il secondo anno consecutivo, non sarà presente in trasmissione al fianco di Orietta Berti, come sempre accaduto nel corso di queste settimane.

Per quale motivo Sonia non è presente in studio? Il motivo ha a che fare con il periodo delle feste di Natale, dato che la moglie di Paolo Bonolis ha scelto di staccare la spina per due settimane dal reality show, per poter trascorrere le feste in compagnia dei suoi cari.

Come svelato nel corso dell'ultima diretta serale del GF Vip, Sonia e la sua famiglia trascorreranno il Natale in America, motivo per il quale non sarà presente in studio al fianco di Signorini e Orietta Berti nelle prossime due puntate.

La Bruganelli, quindi, salterà l'appuntamento del 26 dicembre e quello del 2 gennaio 2023.

Ecco chi prenderà il posto di Sonia Bruganelli in studio al Grande Fratello Vip 7

Complice l'assenza di Sonia Bruganelli dallo studio Alfonso Signorini ha scelto di eleggere due giovani sostituti cioè Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli, due ex concorrenti del reality show Mediaset, entrambi amatissimi e super-seguiti dal pubblico social, pronti ad infiammare i commenti degli spettatori sul web.