I litigi nella casa del Grande Fratello Vip 7 non sono venuti meno neanche a Natale. Il 24 dicembre, Oriana Marzoli ha ironizzato su Luca Salatino chiamandolo con il nome della fidanzata, Soraio. L'ex tronista di Uomini e Donne però non ha gradito e ha risposto in malo modo alla coinquilina venezuelana. Sebbene Oriana abbia cercato di spiegare che si trattava di un gioco, Luca non ha sentito alcuna ragione e l'ha mandata via.

Salatino contro Oriana

Durante la vigilia di Natale, Oriana Marzoli ha pensato di chiamare Luca Salatino con il nome della sua fidanzata, "Soraio".

Nonostante il tutto si sia svolto in clima goliardico, l'ex tronista di Uomini e Donne non ha affatto apprezzato.

Nel momento in cui la concorrente venezuelana si è avvicinata al coinquilino per spiegare che non c'era alcuna malizia nella sua frase, Luca ha sbottato: "Non ti allargare". Il diretto interessato ha spinto leggermente la coinquilina facendo presente che non aveva alcuna voglia di litigare in quel momento. Davanti al fare insistente di Marzoli, Salatino ha risposto in malo modo: "Levati. Non ti avvicinare oh".

In un secondo momento Luca Salatino ha continuato ad esprimere il suo disappunto sull'atteggiamento della coinquilina: "Ti sto dicendo che è una cosa che mi infastidisce anche per scherzo".

Infine l'ex tronista di Uomini e Donne ha fatto notare alla coinquilina che se non riesce a reggere l'alcol non dovrebbe bere alcun bicchiere di vino.

io non riesco più a sopportare questo cafone arrogante sono arrivata al limite #gfvip pic.twitter.com/dgGaWAPZOJ — noemy ✧ (@ennedea) December 25, 2022

La reazione di alcuni utenti del web

L'atteggiamento di Luca Salatino non è passato inosservato ai telespettatori di Mediaset Extra.

Su Twitter, moltissimi utenti hanno spezzato una lancia a favore di Oriana Marzoli. Secondo la maggior parte dei telespettatori del reality show, la reazione del concorrente romano sarebbe infatti stata eccessiva dato che si trattava di un momento goliardico: "Arrogante". Un altro utente ha sostenuto come Luca tratti sempre in malo modo Oriana.

Un altro telespettatore ha commentato: "Questo è proprio arrivato nella casa, insopportabile". Un telespettatore sostiene che Luca Salatino non abbia più nulla da dare al programma, quindi sarebbe meglio che optasse per il non prolungamento di contratto. Un altro utente invece ha sostenuto come Luca abbia esagerato con i termini e i modi nei confronti della coinquilina sudamericana: "Lei non è da meno, ma lui ha esagerato".

Tra i vari commenti, c'è anche chi ha preso le difese dell'ex tronisa di Uomini e Donne. A detta di un telespettatore, Oriana avrebbe mancato di rispetto al coinquilino toccando un tasto dolente. Luca Salatino infatti è scoppiato più volte in lacrime durante il percorso al Grande Fratello Vip 7 proprio a causa della mancanza della sua fidanzata Soraia.