Sono più di 20 gli aerei che Antonella ha ricevuto dall'esterno da quando è una concorrente del GF Vip 7. La ragazza si vanta con i compagni per il record che detiene in quest'edizione, ma in rete iniziano a dubitare del fatto che a supportare Fiordelisi siano solamente i suoi fan. Una segnalazione anonima, infatti, sosterrebbe che la maggior parte dei messaggi a favore dell'influencer e del fidanzato Edoardo che sorvolano la casa sarebbero finanziati dai padri di entrambi.

Aggiornamenti sui piccioncini del GF Vip

Lo scorso 20 dicembre ha sorvolato la casa del GF Vip il 26° aereo pro "donnalisi": Antonella ha esultato per l'affetto dei fan e ha sgridato Edoardo per il poco entusiasmo che ha dimostrato in quell'occasione.

"Quando passa un aereo per noi, voglio essere baciata e abbracciata. Tu non fai nulla, mi sono scocciata", ha detto l'influencer col muso lungo tra le mura di Cinecittà.

A gettare delle ombre sulla veridicità dei tanti gesti d'amore che Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria ricevono da quando sono reclusi, è una segnalazione anonima che alcuni siti specializzati stanno riportando nelle ultime ore.

"Io, infiltrata nel gruppo dei Donnalisi, so che gli aerei li finanziano i rispettivi padri della coppia. Che pena", ha fatto sapere una persona che ha preferito non rivelare la propria identità sui social network.

Stando a questa indiscrezione, dunque, sarebbero i papà di Antonella ed Edoardo a pagare gli striscioni che settimanalmente sorvolano la casa più spiata d'Italia per far arrivare ai concorrenti un po' di affetto dall'esterno.

Il tira e molla al GF Vip

La segnalazione che sta circolando in queste ore sugli aerei che i "donnalisi" ricevono quasi ogni settimana, getta qualche ombra sul successo che soprattutto Antonella pensa di avere all'esterno della casa.

Se all'inizio del GF Vip 7 è stata la preferita del pubblico per quasi un mese, col passare dei giorni che la ragazza è stata rimpiazzata da altri concorrenti come Nikita, Tavassi, Daniele e Giaele.

Una teoria che hanno alcuni vipponi, è che Fiordelisi non sarebbe forte come molti pensano, e a confermarlo sarebbero le tante immunità che Sonia Bruganelli ha dato alla giovane, salvandola da nomination certa.

Secondo il romano Edoardo, infatti, se l'influencer fosse un personaggio amato dalla gente, le opinioniste non la renderebbero immune quasi ogni puntata tutelandola da una possibile eliminazione.

Questa settimana, però, la 24enne è al televoto con Antonino, Oriana e Sarah: i quattro non sanno ancora che nessuno di loro lascerà il gioco, perché lunedì prossimo non sono previsti addii ma solo l'elezione di un nuovo preferito.

La storia d'amore che anima il GF Vip

Un motivo per il quale Antonella è spesso sulla bocca di tutti dentro e fuori la casa, è il litigioso rapporto con Edoardo.

I due stanno insieme da un paio di mesi e probabilmente sono più le giornate che hanno trascorso discutendo che quelle in cui si sono mostrati sereni e innamorati.

La scorsa settimana, ad esempio, l'imitazione che Fiordelisi ha fatto di Oriana ha fatto arrabbiare a tal punto Donnamaria da spingerlo a interrompere la relazione.

L'addio tra Antonella ed Edoardo al Grande Fratello Vip è stato ufficializzato dalla vippona con un breve faccia a faccia, ma non è durato tanto: spronati da Alfonso Signorini a seguire il cuore, i "donnalisi" si sono riappacificati dopo solo 48 ore di gelo.

Il romano ha fatto sapere di non immaginare il suo percorso nel reality senza la fidanzata e lei, per amore, ha accettato di non nominare più Antonino Spinalbese, del quale Edoardo è gelosissimo sin dall'inizio dell'avventura tra le mura di Cinecittà.