Incidente per Oriana Marzoli all'interno della casa del Grande Fratello Vip 7. Questo pomeriggio infatti, la concorrente spagnola si è bruciata una gamba sedendosi sulla piastra cocente per capelli.

La ragazza non ha trattenuto le lacrime per il dolore e, a quel punto, la regia del reality show ha preferito prima staccare l'audio e successivamente censurare le immagini dal bagno dove la donna si è diretta.

Incidente per Oriana Marzoli nella casa del Grande Fratello Vip 7

Nel dettaglio, questo pomeriggio le concorrenti del GF Vip Oriana e Nikita si sono dedicate alla cura dei capelli decidendo di utilizzare una piastra specifica.

Tutto procedeva per il verso giusto fino a quando, ad un certo punto, non si è verificato un incidente che ha avuto come protagonista la concorrente spagnola.

Oriana, dimenticandosi del fatto che la piastra cocente fosse stata poggiata su uno degli sgabelli presenti nella zona bagno della casa, si è infatti seduta sopra, bruciandosi la gamba.

Paura per Oriana al GF Vip: la concorrente si brucia una gamba con la piastra (Video)

Immediata la reazione della concorrente che in quei pochi secondi ha subito avvertito un forte dolore senza trattenere le lacrime. Immediata anche la reazione di Nikita che dopo aver assistito alla scena è subito corsa in aiuto della compagna di avventura all'interno della casa del Grande Fratello Vip.

Mentre Oriana piangeva e si lamentava per il dolore, Nikita ha chiesto qualcosa come dell'olio o della pomata per poter aiutare la concorrente e in questo modo poterle garantire un po' di sollievo dal fastidio.

In soccorso di Oriana, poi, è arrivato anche Antonino Spinalbese che si è subito prodigato per aiutare la sua amica speciale all'interno della casa.

Poverina Oriana si è bruciata la coscia sedendosi sopra il ferro da stiro, con tanto di censura della regia#gfvip #nikiters #incorvassi pic.twitter.com/arjvy39q8O — soleilandia🎄 (@sisonokevin) December 11, 2022

La regia del GF Vip censura le immagini dopo l'incidente di Oriana

Reattiva si è dimostrata anche la regia del Grande Fratello Vip 7 che, resasi conto di quello che stava succedendo e dell'incidente che ha visto protagonista Oriana, ha subito fatto scattare la censura.

Inizialmente è stato disattivato l'audio che arriva dal bagno, dove si trovava la malcapitata Oriana assieme a Nikita, dopodiché anche le immagini sono state censurate con la diretta 24 ore su 24 su Mediaset Extra e Mediaset infinity a concentrarsi su un'altra zona della casa.

Prima che la regia censurasse le immagini, si è potuto notare come Oriana ponesse la gamba dolorante sotto l'acqua fredda, il tutto in attesa che la produzione potesse intervenire con una crema specifica per alleviare il suo fastidio dopo la scottatura.