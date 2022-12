Nelle ultime ore, è successo di tutto nella casa del Grande Fratello Vip: ben due concorrenti, infatti, sono incappate in piccoli incidenti che hanno richiesto l'intervento del medico. Sarah Altobello, per esempio, è stata soccorsa dopo aver lamentato un forte dolore nella zona vicina alla costola: è stato Alberto a raccontare che la coinquilina ha i calcoli. Invece Oriana era distratta e si è bruciata la gamba con una piastra per capelli accesa.

Aggiornamenti sui protagonisti del Grande Fratello Vip

Quando mancano poche ore all'inizio di una nuova puntata del Grande Fratello Vip (che potrebbe vedere il ritorno in casa di Ginevra Lamborghini), i fan sono stati occupati a commentare le tante cose che sono successe tra le mura di Cinecittà dopo l'ultima diretta.

La notte scorsa, ad esempio, Sarah ha fatto preoccupare i compagni e i telespettatori urlando per un fortissimo dolore che sentiva al fianco: la vippona sosteneva di non riuscire a muoversi probabilmente a causa di un costola rotta.

Alberto è stato il primo a soccorrere la coinquilina e a chiedere l'intervento del medico: dall'esterno sono subito accorsi, ma la regia non ha mostrato cosa è successo a tarda notte nella casa più spiata d'Italia.

Stando ai racconti che hanno fatto i "reclusi" il giorno dopo, Altobello si è sentita male attorno alle 6 e 30 del mattino e la cura che le è stata data sono delle gocce specifiche.

"Ha avuto un forte dolore al fianco, dicono che sono calcoli", ha fatto sapere Oriana al gruppo nelle scorse ore.

Incidente per l'influencer del Grande Fratello Vip

Sarah si è ripresa dopo qualche ora e domenica 11 dicembre è tornata ad essere la persona sorridente e giocosa di sempre.

Un'altra concorrente che è incappata in un piccolo incidente domestico, è Oriana: come mostra un video che è diventato virale, la ragazza era sovrappensiero e si è avvicinata troppo ad un ferro per capelli acceso, e quindi rovente.

Nel filmato che sta facendo il giro della rete (e che la regia ha cercato di censurare cambiando inquadratura dopo le urla di Marzoli), la venezuelana non si è accorta che dietro di lei c'era una piastra pronta all'uso e ci si è accomodata sopra.

Il risultato di questa distrazione, è un'ustione alla coscia e l'intervento dei dottori per medicare la vippona.

Dopo essere stata più di mezz'ora in confessionale, la giovane è riapparsa con una fasciatura vistosa attorno alla zona bruciata.

Attesa per la puntata del Grande Fratello Vip

Oggi, lunedì 12 dicembre, andrà in onda la ventunesima puntata del Grande Fratello Vip: tra le tante cose che accadranno in diretta, ci sono anche gli ingressi in casa di due nuovi concorrenti (Riccardo Fogli e Milena Miconi), l'eliminazione definitiva di uno tra Charlie Gnocchi e Attilio Romita, e il possibile ritorno a Cinecittà di Ginevra.

L'ereditiera sarebbe dovuta rientrare tra le mura più spiate d'Italia proprio stasera dopo una quarantena di circa sette giorni (la sua ospitata è a tempo, ovvero durerà circa una settimana) ma, come ha fatto sapere Alfonso Signorini sabato scorso, ha preso il Covid e finché non guarirà la sua situazione è in stand-by.

Non si sa ancora se Lamborghini si negativizzerà in tempo per l'appuntamento odierno con il reality-show, quello in cui potrebbe avvenire l'attesissimo incontro con Antonino. Anche Spinalbese presto lascerà la casa per operarsi ad una cisti (come lui stesso ha raccontato ai coinquilini), perciò non è ancora chiaro come gli addetti ai lavori incastreranno tutti questi "colpi di scena" e gli inconvenienti che stanno capitando.