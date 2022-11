Oriana Marzoli è una delle concorrenti della settima stagione del Grande Fratello Vip. È un'attrice e influencer di origini venezuelane, molto conosciuta in Spagna per aver partecipato a diversi Reality Show come Supervivientes, la versione spagnola de L'Isola dei Famosi.

Qual è l'età di Oriana Marzoli? Carta d'identità

Nome e cognome: Oriana Marzoli

Luogo di nascita: Caracas

Data di nascita: 13 marzo 1992

Età: 30 anni

Peso: informazione non disponibile

Altezza: 1 metro e 62 centimetri

Professione: attrice e influencer

Segno zodiacale: Pesci

Cosa fa nella vita Oriana Marzoli?

Oriana Marzoli, durante la sua carriera, ha partecipato a decine di reality show.

Il tutto è iniziato con la versione spagnola di Uomini e Donne, Mujeres y hombres y viceversa. Qui corteggia il tronista Christian Pérez, senza però essere scelta. Le viene offerto il ruolo di tronista, che decide di abbandonare per diventare la corteggiatrice del suo ex compagno, Tony Spina. Alla fine i due escono dal programma insieme.

La loro storia dura per tanto tempo e insieme partecipano a diversi programmi televisivi, come Supervivientes, la versione spagnola de L'Isola dei Famosi. Lei abbandona il gioco dopo pochi giorni, lui invece resta. Mentre lui si trova sull'isola, lei lo tradisce. Nonostante ciò la perdona e insieme partecipano a un altro reality, ma questa volta nella tv cilena.

Si chiama Amor a Prueba e non è nient'altro che la versione cilena di Temptation Island, ma qui la loro storia si chiude.

I primi giorni nella casa

Oriana Marzoli entra nella casa del Grande Fratello Vip durante la puntata del 3 novembre. All'interno del cast conosce già Luca Onestini, viste le esperienze di quest'ultimo nella tv spagnola.

Già durante i primi giorni di permanenza nella casa, attira subito le antipatie di Antonella Fiordelisi che l'accusa di essere esibizionista per aver fatto ginnastica in costume da bagno. Mentre sembra che stia nascendo una simpatia con Edoardo Tavassi.

I video dai social network

Tra Oriana e Antonella ci sono stati subito degli scontri a causa della gelosia di quest'ultima.

L'influencer venezuelana, però, ha voluto parlare con la ragazza per chiarire queste ostilità. Anche Edoardo Donnamaria ha invitato entrambe a fare un passo in avanti e a provare a conoscersi meglio.

Tra Oriana e Antonella non sembra scorrere affatto buon sangue! 🔥 #GFVIP pic.twitter.com/EorkP9xy8X — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 5, 2022

La reazione dei fan

I fan hanno ben accolto l'ingresso di Oriana Marzoli nella casa del Grande Fratello Vip. Per alcuni è stato un vero toccasana per un cast che fino a questo momento non ha avuto tanto da dire.

"Adesso entra Oriana Marzoli che ha fatto tutti i reality spagnoli e sudamericani possibili e immaginabili. Se li mangia tutti a colazione questi qua", ha scritto un utente su Twitter.

"Oriana Marzoli entra nella Casa del GF Vip. Mio dio finalmente un po’ di sano trash spagnolo", ha scritto un altro utente sui social.

Oriana Marzoli, gli interventi di chirurgia estetica e altre curiosità

Negli anni il fisico di Oriana Marzoli ha subito dei cambiamenti abbastanza evidenti.

Ufficialmente si sarebbe sottoposta solamente a una mastoplastica additiva, ma secondo alcuni chirurghi estetici spagnoli potrebbe aver subito degli interventi anche per modificare la mascella, il contorno occhi, gli zigomi e le labbra. Potrebbe aver fatto ricorso anche alla liposuzione.

È tra le migliori amiche di Elisa De Panicis, ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Ha avuto una liaison con Ivan Gonzales, ex tronista di Uomini e Donne.

Tutto quello che devi sapere

I reality spagnoli

Oriana Marzoli arriva al Grande Fratello Vip dopo aver partecipato a diversi reality spagnoli. Nel cast di quest'anno non è l'unica ad aver fatto questo "passaggio". Infatti anche Luca Onestini ha partecipato al reality spagnolo Secret Story, portandosi a casa la vittoria.

I programmi di Maria De Filippi in Spagna

Oriana ha partecipato alla versione spagnola di Uomini e donne, Mujeres y hombres y viceversa, ma non è l'unico prodotto di Maria De Filippi a essere stato importato in Spagna. Infatti su Antena 3, tra il 2002 e il 2004, è andata in onda la versione spagnola di C'è Posta per Te, Hay una carta para ti. Il format è stato recuperato dieci anni dopo da Telecinco, ma con un altro titolo: Hay una cosa que te quiero decir.