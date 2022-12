La casa del Grande Fratello Vip 7 nelle ultime ore è stata interessata da una serie di litigi. Nel pomeriggio di giovedì 29 dicembre, Antonella Fiordelisi ha discusso animatamente con Oriana Marzoli. Durante la lite tra le due coinquiline, Daniele Dal Moro è scoppiato a ridere. L'atteggiamento dell'imprenditore non è stato gradito da Oriana, tanto da rimproverarlo. In pochi secondi, tra i due è scoppiato un diverbio piuttosto acceso.

Dal Moro sbotta dopo essere stato rimproverato

Oriana Marzoli non ha gradito che Daniele Dal Moro ridesse mentre lei stava discutendo con Antonella Fiordelisi.

A quel punto la concorrente venezuelana ha fatto notare al coinquilino che non c'era nulla da ridere.

Stizzito per il rimprovero ricevuto Daniele ha perso le staffe con Oriana: "Sei la più falsa della casa". Secondo Dal Moro, alla influencer non fregherebbe nulla di nessuno dei suoi amici conosciuti all'interno del gioco in quanto interessata solo a vincere il programma.Successivamente Daniele ha rincarato la dose su Oriana: "Vieni a fare la morale a me?".

Daniele mette alle strette la coinquilina: 'Vado a dire in giro quello che so su di te'

In un secondo momento Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli hanno discusso nuovamente in cucina.

L'imprenditore si è irritato perché, secondo lui Marzoli avrebbe messo in giro delle voci false sul suo conto. Sulla base di quanto accaduto Dal Moro ha messo in guardia la coinquilina venezuelana: "Se sento un'altra cavolata su di me vado a dire in giro quello che so su di te e Antonino". Il 32enne ha chiesto a Marzoli di non andare in giro a dire che gli ha dato un due di picche.

Sebbene Daniele abbia messo ammesso che tra lui e Oriana ci fosse una certa attrazione fisica, dal punto di vista mentale non accadrà mai nulla poiché lui non si fida: "Ci provi con tutti".

La discussione tra i due coinquilini si è accesa nuovamente in tarda serata e ha coinvolto un po' tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip 7.

Il commento di alcuni utenti del web

Su Twitter, il faccia a faccia a tra Daniele e Oriana non è passato inosservato.

Un utente ha sostenuto che la situazione all'interno della casa di Cinecittà sta degenerando: il riferimento è al fatto che da qualche giorno nella casa ci sono stati una serie di litigi a catena. A detta di un utente, per l'ennesima volta ad accendere la "miccia" sarebbe stata Antonella Fiordelisi. Un altro utente ha criticato il modo in cui Daniele si è confrontato con Oriana. Al contrario, un altro telespettatore ha preso le difese dell'imprenditore veneto visto che Marzoli ha raccontato delle cose non veritiere sul suo conto.