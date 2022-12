Lunedì 26 dicembre, su Canale 5, è andata in onda la 26ª puntata del Grande Fratello Vip 7. Al momento del verdetto dell’esito del televoto Antonella Fiordelisi è stata decretata come “preferita”. Sui social Guendalina Tavassi (sorella di Edoardo) ha sostenuto che l’esito della votazione non sia reale in quanto sarebbero stati attivati dei bot. Sulla base di quanto dichiarato la diretta interessata ha parlato di situazione scandalosa.

Antonella supera Oriana con il 45% di preferenze

Durante la puntata di lunedì 19 dicembre, sono finite in nomination Sarah Altobello, Antonella Fiordelisi, Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese.

Nella puntata di lunedì 26 dicembre, l’esito del televoto ha decretato Antonella vincitrice con il 45% di preferenze rispetto al 36% di Oriana. La maggioranza dei sondaggi presenti sul web davano la 24enne salernitana per sfavorita, per questo motivo il verdetto ha spiazzato anche la stessa Giulia Salemi. L’addetta del “sentiment social” ha fatto notare ad Alfonso Signorini che sul web moltissimi utenti hanno espresso il proprio disappunto sull’esito del televoto, poiché Fiordelisi non risulta essere particolarmente amata sui social.

Lo sfogo della sorella di Edoardo Tavassi

Tra le persone che hanno criticato l’esito del televoto della 26^ puntata del Grande Fratello Vip 7 c’è stata anche Guendalina Tavassi.

La sorella di Edoardo, in una serie di stories su Instagram si è detta incredula per quanto accaduto: “Ragazzi questo è uno scandalo”. Secondo il suo punto di vista, Antonella avrebbe vinto grazie all’utilizzo dei bot: si tratta di un sistema che fa aumentare i voti in modo irregolare. La sorella di Edoardo Tavassi ha lanciato alcune frecciatine alla concorrente campana: “Poveraccia, è convinta ma davvero”.

Infine la diretta interessata si è detta dispiaciuta che Fiordelisi essendo all’interno della casa di Cinecittà non sappia quale sia realmente la situazione all’esterno del programma: “Qui fuori tutto schifiamo Vittimella”.

Scoppia la polemica sui social

Nel frattempo, è scoppiata la polemica anche sui social.

In particolare, su Twitter è finito in tendenza l’hashtag “Televoto truccato”. Moltissimi utenti hanno sostenuto di avere votato Oriana Marzoli come preferita della 26^ puntata del Grande Fratello Vip 7. Non a caso tutti i sondaggi davano per favorita la concorrente venezuelana. In linea con il pensiero di Guendalina Tavassi, anche alcuni utenti hanno ipotizzato che qualcuno vicino alla 24enne abbia trovato un’escamotage per far risultare Antonella vincitrice. Ovviamente, si tratta di supposizione del web poiché non c’è alcuna prova che il televoto sia stato truccato.