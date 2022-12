Lunedì 19 dicembre, su Canale 5, è andata in onda la 24^ puntata del Grande Fratello Vip 7. Al momento delle nomination palesi, Edoardo Tavassi ha deciso di nominare Antonella Fiodelisi perché la trova una persona costruita. Nel post-puntata la influencer campana ha così definito Tavassi un buffone, ma il concorrente romano non è restato in silenzio. In pochi instanti tra i due coinquilini è nato un diverbio.

E' scontro nella notte tra Tavassi e Fiordelisi

Antonella Fiordelisi non ha gradito la nomination ricevuta da Edoardo Tavassi.

Di conseguenza, nel post-puntata l'influencer di Salerno si è avvicinata al coinquilino e lo ha definito un buffone.

Secondo Antonella, Tavassi andrebbe dove tira il vento e sarebbe stato influenzato dalla vicinanza a Micol Incorvaia. La replica di Tavassi non si è fatta attendere. Il fratello di Guendalina Tavassi ha infatti sostenuto di essere stato definito falso due volte da Fiordelisi durante la diretta del Grande Fratello Vip 7: "Tu in puntata non guardi in faccia nessuno. Spietata". Secondo il punto di vista di Edoardo, la 24enne avrebbe un cambio di atteggiamento quando si accendono i riflettori della diretta. Tavassi ha precisato che il pubblico durante le nomination lo ha applaudito, perché la penserebbe come lui su Antonella: "Aggrappati pure agli aerei, ma quelli li mandano i fan".

Infine, il concorrente romano ha ribadito che i telespettatori del Reality Show hanno capito che Antonella Fiordelisi in puntata è falsa e diversa rispetto al modo di essere nella casa.

Antonella insinua che Micol abbia allontanato Tavassi

Dopo la lite con Tavassi, Antonella si è scontrata con Micol Incorvaia.

Nel dettaglio, la 24enne campana ha insinuato che Incorvaia sia riuscita ad allontanare Tavassi da lei visto che prima avevano un bel rapporto: "Mi ha nominata, sei contenta?". La risposta di Micol non ha tardato ad arrivare: "La mia felicità non dipende dalla tua eliminazione".

L'influencer siciliana ha spiegato ad Antonella che la sua presenza in casa è indifferente.

Infine, Micol ha ironizzato sul fatto che Fiordelisi utilizzi spesso il termine ignavo: "E' l'unica cosa che sai dire".

Emanuela Fuin lancia una stoccata a Donnamaria

Il giorno seguente la discussione tra Tavassi e Antonella, la mamma di Edoardo ha detto la sua sui social.

Emanuela Fuin ha così lanciato una stoccata al compagno di Fiordelisi, Edoardo Donnamaria: "Bell'amico, degno della sua fidanzata". La donna non ha gradito che il volto di Forum non abbia preso le difese del suo amico. Tavassi e Donnamaria sono in ottimi rapporti, ma le continue discussioni con Antonella Fiordelisi potrebbero portare i due coinquilini ad un punto di rottura.