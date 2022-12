Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 20:50 su Rai 3. Gli spoiler della soap opera di stampo nostrano, creata da Wayne Doyle, in merito alle puntate che saranno trasmesse da lunedì 26 a venerdì 30 dicembre raccontano che Cotugno, nei panni di Scrooge, si appresterà a ricevere i fantasmi del Natale passato, presente e futuro. Alice, intanto, vorrà entrare a far parte in pianta stabile dei piani esistenziali di Nunzio. Nel frattempo Giulia porterà la piccola Bianca in un posto speciale per farle incontrare una persona. Viola, invece, si preparerà per la lezione assieme a Manuel, mentre Mariella sceglierà di seguire i suggerimenti di Guido.

Dopo il ritorno di Chiara, infine, Nunzio parrà diviso tra la stessa e Viola, mentre Clara e Alberto si renderanno conto di qualcosa di strano all'interno della loro casa.

Cotugno si vestirà da Scrooge

Le anticipazioni di Un posto al sole, riguardo agli episodi da lunedì 26 a venerdì 30 dicembre, rivelano che in occasione delle feste natalizie, Cotugno vestirà i panni di un famoso personaggio de Il canto di Natale di Dickens, ovvero Scrooge, preparandosi a ricevere i fantasmi del Natale presente, passato e futuro.

Tale preparazione porterà il vigile urbano a dover fare i conti con una sconvolgente verità.

Alice, invece, vorrà divenire una pedina importante nello scacchiere esistenziale di Nunzio, così il ragazzo sarà chiamato a decidere se optare per la spensieratezza o per costruire un futuro assieme a Chiara.

Renato, poco dopo, non potrà che essere ancora preoccupato per Niko, così sfogherà i suoi timori a riguardo con Filippo cercando, allo stesso tempo, di giungere a qualche buona nuova.

La piccola Bianca, intanto, avrà il morale sotto i tacchi, quindi Giulia deciderà di portare l'amica in un posto speciale dove potrà fare un altrettanto speciale incontro.

Chiara tornerà a Napoli

Nunzio non rimarrà indifferente quando vedrà Chiara far ritorno nel capoluogo partenopeo, così deciderà di allontanare da sé Alice per mantenere le apparenze.

Viola, in procinto di prepararsi per la lezione con Manuel, dovrà fare i conti con un'inaspettata svolta che prenderanno gli eventi.

Salvo e Bice risulteranno oltremodo invadenti nei riguardi di Mariella e la donna, esausta di ciò, deciderà di mettere in atto i suggerimenti di Guido.

Viola, complice l'aiuto di Mariano, comprenderà cosa si cela dietro i malesseri fisici di Manuel e Rosa, nel frattempo Mariella si impegnerà a fondo per non lasciarsi coinvolgere dalle paturnie sentimentali di Cerruti.

Appena tornati da una settimana bianca, Clara e Alberto capiranno che qualcosa non quadra nella loro casa, mentre Viola rivelerà ad Angela dell'insistente vicinanza di Damiano.

Nunzio, in ultimo, preferirebbe non presenziare alla festa di Capodanno che Alice ha organizzato e, a tal proposito, cercherà di dissuadere Chiara dal prendervi parte.