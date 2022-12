Proseguono le vicende di Terra Amara, la tormentata storia d'amore tra Zuleyha e Yilmaz Akkaya. Le puntate inedite della soap opera turca andranno in onda per tutte le festività natalizie ad eccezione del 26 dicembre in cui la serie si fermerà.

Durante la puntata di Terra Amara che andrà in onda mercoledì 21 dicembre alle 14:10 su Canale5, Demir sarà intenzionato a tornare alla villa nonostante il disappunto di sua madre che ha appreso la verità sul passato da Fekeli. Azize avrà una crisi per la mancanza di suo nipote e del piccolo Adnan. Hunkar e suo figlio metteranno da parte i dissapori e faranno finalmente pace.

Demir ha intenzione di tornare alla tenuta

Nella prima parte della puntata di Terra Amara del 21 dicembre 2022, Demir soffrirà quando capirà che sua madre ha preso le distanze da lui da quando è venuta a conoscenza della verità sul passato di Fekeli. Infatti, Hunkar ha appreso che è stato suo figlio ad incastrare Ali Rahmet per la morte di suo padre Adnan, ma in realtà l'uomo era innocente.

Il signor Yaman sarà intenzionato a tornare alla tenuta con la sua famiglia nonostante la matrona di Cukurova non sia d'accordo con la sua scelta. D'altra parte Gaffur farà i salti di gioia apprendendo questa notizia.

Hunkar respinge suo figlio Demir in Terra Amara

Successivamente, dopo l'incidente in sella di Hunkar, Demir porterà la madre in ospedale per farla visitare dalla dottoressa Mujgan.

Nonostante la donna non abbia subito gravi ferite, Yaman sarà molto preoccupato per sua madre e deciderà di tornare alla villa senza avvisarla.

La signora di Adana non prenderà affatto bene la scelta di suo figlio di tornare alla tenuta e lo respingerà dopo avergli spiegato tutto ciò che lei ha fatto per lui in tutti questi anni.

Inoltre, si dirà delusa di come Demir si sia comportato con Fekeli in tutti questi anni.

Azize avrà una crisi per la mancanza di suo nipote

Nella parte finale della puntata di Terra Amara, Azize assisterà al dialogo tra sua figlia e suo nipote e avrà una crisi nervosa quando capirà che Hunkar non è intenzionata a condividere lo stesso tetto con Demir e la sua famiglia.

Infatti, la nonnina di Terra Amara sentirà molto la mancanza di suo nipote, ma soprattutto del piccolo Adnan e di Zuleyha.

A questo punto, l'anziana signora, implorerà tra le lacrime Hunkar di accettare che Demir torni a vivere alla tenuta. Così, i dissapori tra madre e figlio si scioglieranno in un lungo abbraccio dove si chiederanno perdono a vicenda per tutta la situazione che si è creata. Infine, la famiglia Yaman tornerà unita a vivere alla tenuta.