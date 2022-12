Lunedì 26 dicembre 2022 è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini insieme agli opinionisti Orietta Berti, Pierpaolo Pietrelli e Soleil Sorge. Durante le nomination, Attilio Romita è stato votato da Alberto De Pisis ed il giornalista non ha reagito bene dinanzi a questo voto, sbottando contro il giovane vippone.

La motivazione di Alberto sulla nomination di Attilio

Tutto è iniziato durante le nomination del 26 dicembre, quando Alberto ha esordito dicendo: “Io per la prima volta non ho il coraggio di girare la carta, ma devo trovare il coraggio per dire che nomino Attilio”.

De Pisis ha spiegato che, nonostante Romita sia la persona con cui parla di più, questa nomination è dettata dal fatto che Attilio ha già nominato Alberto due volte e quindi voleva pareggiare i conti. Romita, che non ha mai accettato di buon occhio le nomination, dinanzi a questa giustificazione ha sbottato dicendo: “Alberto fai l’uomo per una volta nella vita. Devi essere sincero e sicuro di te, parlami in faccia e dimmi chiaramente quello che pensi”.

Durante la pausa pubblicitaria, Attilio si è sfogato con Antonino Spinalbese, lamentandosi del voto ricevuto da De Pisis. Il giornalista ha esordito dicendo: “Si ho ricevuto un voto, mi ha nominato Alberto. Sono già due volte che mi nomina”.

Il chiarimento tra De Pisis e Romita

Dopo la diretta, Attilio Romita ha deciso di affrontare Alberto De Pisis, per chiarire una volta per tutte le loro incomprensioni. Alberto ha esordito dicendo: “So che la mia motivazione è stupida, banale e superficiale. Mi hai votato due volte e io non sapevo chi votare. Più volte nei mei scorsi io sono stato preso di mira da tanti, in quanto ritenuto debole”.

Tuttavia Attilio non ha creduto alla motivazione di Alberto e ha continuato dicendo: “Non intendo farmi mettere i piedi in testa, io voglio essere nominato se sbaglio, non per restituire un favore. Io quando ti ho detto che devi essere uomo, intendevo dirti che devi mostrare gli attributi, prendendo una posizione netta sulle cose”.

I due si sono poi chiariti e l’ex volto del TG1 ha ribadito di non essere più disposto ad accettare nomination senza una motivazione valida.

Ascolti tv 26 dicembre

La puntata di Santo Stefano del Grande Fratello Vip ha tenuto incollati davanti al video 2.416.000 telespettatori, con uno share pari al 19.1%. Su Rai 1 invece è andato in onda il film dal titolo "La bella e la bestia", che ha attirato l'attenzione di 2.382.000 spettatori, con uno share del 14.3%. La prossima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini andrà in onda lunedì 2 gennaio 2023.