Un posto al sole viene trasmesso dal lunedì al venerdì alle ore 20:50 sulla terza rete Rai nonché sulla piattaforma streaming RaiPlay. Le anticipazioni dello sceneggiato di stampo nostrano, creato da Wayne Doyle, per gli episodi che andranno in onda giovedì 5 e venerdì 6 gennaio raccontano che Nunzio Cammarota faticherà a metabolizzare la separazione da Chiara Petrone. Alice Pergolesi, invece, penserà di poter avere una possibilità sentimentale con lo chef. Nel frattempo Viola Bruni sembrerà essersi presa una vera e propria cotta per Damiano Renda.

Intanto, Marina Giordano si preoccuperà per la scelta operata da Alice, mentre Rosa Picariello riceverà una notizia che potrebbe mettere in pericolo il suo futuro e quello di Manuel Renda. Micaela e Manuela Cirillo, in ultimo, renderanno speciale l'Epifania di Serena.

Alice sarà convinta di avere una possibilità con Nunzio

Gli spoiler della fiction daily di Rai 3, riguardo le puntate che saranno trasmesse giovedì 5 e venerdì 6 gennaio, anticipano che la separazione da Chiara sarà un macigno difficile da reggere per Nunzio, il quale avrà parecchie difficoltà a metabolizzare la lontananza da Petrone.

A rendere tale triangolo amoroso ancora più avvincente, ci sarà Alice che continuerà imperterrita, nonostante il chiarimento con Cammarota junior, a credere di poter avere una chance sentimentale con lo chef.

Viola si renderà conto di essersi invaghita di Damiano

Le trame di Un posto al sole, in merito agli episodi di giovedì 5 e venerdì 6 gennaio, evidenziano che Viola sembrerà fare i conti col matrimonio in parabola discendente col marito Eugenio Nicotera e delle nuove emozioni che riesce a fargli provare Damiano.

Sarà proprio del padre di Manuel che la maestra s'accorgerà di essersi presa una cotta.

Viola sceglierà di lasciare Eugenio per iniziare una storia con Damiano?

A proposito di sbandate sentimentali, anche quella che Micaela nutrirà per Samuel Picirillo sarà di notevole portata.

Alice opererà una tragica scelta che preoccuperà non poco Marina

Le anticipazioni della soap opera di Rai 3 per le puntate del 5 e 6 gennaio, svelano che Alice deciderà di prendere una tragica decisione che andrà ad acuire i timori di Marina nei suoi confronti.

Le indagini dell'Agenzia Dogane in merito ai materiali utilizzati nella fabbrica di giocattoli, intanto, non si sarà ancora pronunciata, lasciando in attesa di responso sia Damiano che Viola.

Alla porta di Picariello, inoltre, arriverà una notizia che avrà il potenziale di mettere in pericolo il suo futuro, ma anche quello del giovane Renda.

Le gemelle Cirillo, infine, organizzeranno una festa dell'Epifania speciale per Serena.