Il Paradiso delle Signore 7 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Le anticipazioni della soap opera per il mese di gennaio riportano che Marcello avrà grandi piani per Palazzo Andreani, mentre il piccolo orfanello Adelmo verrà affidato alle cure di Don Saverio. Tancredi sorprenderà Matilde con un dono, mentre Irene sarà furiosa dopo aver scoperto che Clara ha retto il gioco ad Alfredo. Salvo riceverà l'aiuto di Cipriani, Maria, Elvira e Boscolo per preparare i dolci per l'evento benefico, mentre Tancredi rivelerà al commendatore di aver assunto un investigatore privato.

Umberto e Ferdinando stringeranno un'alleanza atta a boicottare i futuri affari di Adelaide e Barbieri, nel frattempo l'avvocato deciderà di passare molto più tempo nel capoluogo lombardo.

Umberto si tormenterà per essersi fatto soffiare l'acquisto all'asta di Palazzo Andreani

Marcello, fresco d'acquisto di Palazzo Andreani insieme alla contessa, ha in serbo grandi progetti per l'immobile, mentre il padre di Marta sarà contrariato per essersi fatto soffiare l'affare.

Un orfanello di nome Adelmo verrà affidato alle cure del parroco di quartiere, nel frattempo Alfredo deciderà di assumere un mood gelido nei riguardi di Irene.

Frigerio rimarrà stupita da un dono ricevuto dal marito e allo stesso tempo confesserà a Conti di aver trascorso il Capodanno in compagnia di Tancredi.

Adelaide proverà a convincere Matilde che il marito è cambiato, ma la donna penserà che lo stesso voglia soltanto riportarla a Torino.

Gloria verrà informata da Roberto e Vittorio dell'evento a scopo benefico in favore degli orfanelli, mentre Cipriani inizierà a serbare rancore verso Boscolo, dopo aver appreso che la nuova Venere ha retto il gioco all'assistente di Armando.

La preparazione dei dolci per l'evento benefico andrà a sommarsi alle solite attività della Caffetteria, così Elvira si offrirà di aiutare Salvo.

Il piccolo Adelmo farà avvicinare ancor di più Conti e Frigerio, ma entrambi non saranno a conoscenza che Tancredi ha messo alle loro calcagna un detective privato.

Alfredo crederà di aver trovato la chiave per conquistare Irene

Oltre a Elvira anche Irene, Clara e Maria daranno una mano al giovane Amato per la preparazione dei dolci.

Vittorio, invece, organizzerà una sorpresa per Adelmo in occasione della festa della Befana. Ezio temerà che la sua famiglia possa entrare in un vortice di problemi finanziari a causa della sua società.

Fiorenza spiffererà a Ferdinando le ultime sugli affari del socio di Salvo, mentre l'avvocato dirà al commendatore di aver assoldato un investigatore privato.

Tancredi, inoltre, chiederà alla nobile Di Sant'Erasmo di prendere una posizione netta: schierarsi dalla sua parte o quella di Frigerio.

Irene perdonerà Clara, mentre Alfredo crederà di aver trovato la chiave per conquistare l'ex capo commessa.

Veronica e Gemma saranno propense a tirare la cinghia, se la cosa potrebbe dare una mano in famiglia, mentre Vito tenterà di chiarirsi con la sarta compaesana.

Di Torrebruna e Guarnieri senior stringeranno un'alleanza che avrà lo scopo primario di neutralizzare i futuri affari della società William, nel frattempo Tancredi opererà la scelta di trascorrere più tempo nella città meneghina.