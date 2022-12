Luca Salatino sparla di Giaele all'interno della casa del Grande Fratello Vip 7 e scoppia la polemica tra i fan social del reality show di Canale 5.

Nel corso delle ultime ore, Giaele è stata protagonista di un acceso confronto in casa con Antonino Spinalbese, suo "amico speciale".

La ragazza è scoppiata addirittura in lacrime per le parole usate dall'ex fidanzato di Belen nei suoi confronti e, dopo aver visto questa scena, l'ex tronista di Uomini e donne non si è fatto problemi a lanciarle delle frecciatine alle spalle.

Giaele in lacrime per Antonino Spinalbese al GF Vip

Le ultime ore all'interno della casa del GF Vip sono state caratterizzate da un confronto/scontro tra Antonino e Giaele.

L'ex fidanzato di Belen non ha gradito gli attacchi che gli sono stati rivolti dalla sua amica, con la quale in passato ha avuto anche dei momenti di intimità sotto le coperte.

A quel punto Antonino ha litigato con Giaele, arrivando quasi a "minacciarla" di essere pronto a svelare la verità su quanto c'è stato e si sono detti in quei momenti in cui non erano ripresi dalle telecamere.

"Adesso basta, mi avete rotto", ha sbottato Antonino, rinfacciando a Giaele che non avrebbe dovuto fare la furba con lui.

Luca Salatino sparla di Giaele al Grande Fratello Vip

La reazione della giovane concorrente non si è fatta attendere e, provata da quanto è accaduto, non ha saputo trattenere le lacrime.

Le reazioni in casa non sono mancate e, di fronte a tale situazione, Luca Salatino non si è fatto problemi a sparlare di Giaele.

Chiacchierando con Davide Donadei, ha lanciato una frecciatina al vetriolo contro De Donà, tirando in ballo la sua amicizia speciale con Antonino e il fatto che sia sposata con uomo che la sta aspettando fuori dalla casa del GF Vip.

Scoppia la polemica su Luca Salatino dopo l'attacco a Giaele

"Ci stava provando con Antonino, poi è innamorata del marito", ha sbottato Luca Salatino parlando di Giaele e analizzando il comportamento della ragazza mostrato in questi mesi di permanenza nella casa di Cinecittà.

Peccato che tali esternazioni dell'ex tronista non siano piaciute ai fan social che sostengono Giaele, molti dei quali si sono scagliati duramente contro Luca.

"Luca merita di essere tradito da Soraia", ha sentenziato un utente tirando in ballo così la fidanzata dell'ex tronista conosciuta proprio a Uomini e donne.

"Luca un cafone. In questi tre mesi ha saputo fare solo piagnistei e battute sgradevoli", ha sbottato un altro utente social.

"Ancora non capisco come faccia Soraia a stare con un tipo del genere", ha aggiunto un altro spettatore social del GF VIp.