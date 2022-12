Le vicende della soap opera turca Terra Amara continueranno a essere movimentate dalla rivalità tra i due nemici Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) e Demir Yaman (Murat Ünalmış).

Nella puntata in programma il 31 dicembre 2022, ad avere la peggio durante uno scontro a fuoco tra i due rivali sarà la domestica Gülten (Selin Genç). Nello specifico quest’ultima verrà colpita da uno sparo del padrone dopo aver protetto con il suo corpo l’ex fidanzato di Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek).

Anticipazioni Terra amara, 31 dicembre: Akkaya viene a conoscenza dell’intervista rilasciata da Zuleyha e Demir

Nel corso dell’episodio che andrà in onda Canale 5 nel pomeriggio di sabato 31 dicembre, Yilmaz farà una scoperta che scatenerà la sua ira, dopo essere uscito finalmente dal carcere grazie al padrino Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık): l’uomo apprenderà che Hunkar (Vahide Perçin) e Demir l’hanno messo in cattiva luce durante la sua detenzione.

Nello specifico l’ex detenuto si imbatterà nell’intervista che Demir e la sua ex hanno rilasciato a un giornale per ribadire che il loro amore è nato con un colpo di fulmine.

Yilmaz sfida Yaman, Gulten viene ferita

Akkaya andrà su tutte le furie per essere stato screditato, si presenterà nella tenuta del rivale in amore e lo sfiderà dopo averlo provocato per aver comprato la casa di Sermin (Sibel Taşçıoğlu).

Quando il suo nemico si rifiuterà di rivendergli la proprietà di sua cugina, Yaman gli punterà contro una pistola, nonostante le preghiere della madre e Zuleyha, farà partire un colpo che ferirà per errore Gulten, la quale farà da scudo a Yilmaz.

La domestica sarà fuori pericolo di vita dopo essere stata portata immediatamente in ospedale da Demir, il quale si sentirà in colpa per l'accaduto.

Hunkar e Fekeli (Kerem Alışık) invece approfitteranno dell’occasione per invitare i rispettivi figli a fare pace, lasciandosi alle spalle le ostilità una volta per tutte.

Intanto Yilmaz non riuscirà a chiarire con Mujgan (Melike Ipek Yalova) che prenderà la sua decisione: la dottoressa rinuncerà a trasferirsi in America per non fare i conti con ulteriori pettegolezzi su di lei.

Trame turche: Gulten dice una menzogna ai medici

Dagli spoiler turchi si evince che la domestica Gulten appena si riprenderà dirà una menzogna ai medici, infatti affermerà di essersi procurata la ferita mentre giocava con l'arma da fuoco del fratello Gaffur (Bülent Polat): ma il dottor Sabahattin Arcan (Turgay Aydın) non farà fatica a capire che la giovane inserviente in realtà non è stata sincera.

Il marito di Sermin quindi non perderà tempo per affrontare Demir e Akkaya, per ricevere delle delucidazioni sull’intricata faccenda.