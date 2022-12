Nikita Pelizon è certamente una delle concorrenti più amate di questa nuova edizione del Grande Fratello Vip. La donna, oltre a trionfare molte volte al televoto, risultando la favorita, è anche molto amata delle opinioniste, tra cui Sonia Bruganelli. Tuttavia, la vippona in queste ore sta vivendo male il due di picche ricevuto da Luca Onestini, e Oriana Marzoli, non perde tempo per criticarla, citando anche Sonia.

Grande Fratello, Oriana provoca Sonia Bruganelli

Dopo essersi aperta con Luca Onestini, Nikita si era convinta di piacere al vip. Tuttavia, nelle ultime ore, Luca ha voluto precisare di non essere gelosa del rapporto che lei instaura con gli altri maschi della casa e di voler essere semplicemente amico con lei.

Questo ha creato un grosso malessere nella donna, la quale sta passando gli ultimi giorni a piangere. I pianti di Nikita, sono stati notati da tutti, soprattutto da Oriana Marzoli, duramente criticata nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip da Sonia Bruganelli. A tal proposito, Oriana Marzoli ha dichiarato: “Io non vedo l’ora di sentire Sonia la prossima puntata, vi giuro che lo dirò. Voglio proprio sapere cosa pensa nella prossima puntata, visto che neanche si sono baciati e Nikita sono quattro giorni che piange. Sono curiosa di sapere”. Tutto questo astio da parte della influencer spagnola nei confronti di Sonia, nasce dal fatto che, durante l’ultima puntata, l’opinionista Bruganelli ha più volte detto ad Oriana che, dopo aver conosciuto una persona da due settimane, non si può stare male a tal punto da piangere e andare in crisi.

Il due di picche di Luca a Nikita

A pochi giorni da una nuova puntata del Grande Fratello Vip, prevista per lunedì 5 dicembre 2022, Nikita Pelizon è crollata in lacrime per Luca Onestini. Rientrato dalla quarantena del Covid 19, Nikita ha voluto parlare con Luca, il quale ha ribadito alla giovane modella di vederla solo come un’amica.

Queste parole hanno destabilizzato Pelizon la quale, visibilmente molto delusa, è scoppiata in un lungo pianto. Sfogandosi con il resto della casa, Nikita ha rivelato: “Dalle attenzioni che Luca mi dava, avevo capito altro ed invece, ho capito male. Adesso devo fare un cambio, ma non riesco da un giorno all’altro. Mi dispiace, perché diceva che dovevo sempre dargli la buonanotte e quando non lo facevo mi dimostrava che ci rimaneva male, io notavo che c’era interesse”.

La donna ha poi concluso dicendo che Luca le aveva detto che stava semplicemente scherzando quando faceva quelle cose, e che forse in futuro le cose tra loro due potrebbero cambiare, ma a tal proposito Nikita ha detto: "Non credo che tra noi due possa cambiare qualcosa. Se ti piace una persona, lo capisci subito".