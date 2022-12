Nella casa del Grande Fratello non mancano i malumori fra alcuni concorrenti. Nella mattina di venerdì 2 dicembre, Wilma e Patrizia, al loro risveglio, hanno trovato una montagna di piatti da lavare, rimasti dalla sera precedente. Patrizia Rossetti ha dunque sbottato contro il resto dei coinquilini, in quel momento assenti, accusandoli di essere disordinati e poco puliti.

Grande Fratello, Patrizia e Wilma stanche della sporcizia degli altri inquilini

Nel corso della notte alcuni concorrenti hanno deciso di fare una spaghettata, senza però pulire poi i piatti e le pentole utilizzate, lasciando l’incombenza ai coinquilini più mattinieri.

Al loro risveglio, e trovando una montagna di piatti da lavare, Wilma e Patrizia si sono innervosite di parecchio. La prima a parlare è stata Rossetti, la quale ha esordito dicendo: “Dopo tre mesi tutti stanno a chiacchierare, però le pulizie no, eh?”. Prima di aggiungere: “Sono stufa, non si può andare avanti così. Sono stanca di lavare e asciugare per tutti. Speravo che in tre mesi imparassero qualcosa”.

La conduttrice è stata spalleggiata in questa lamentela da Wilma Goich, la quale, mentre era intenta a lavare i bicchieri e i piatti sporchi, ha commentato dicendo: “Se non hanno imparato in trent’anni, figurati se riescono a imparare in tre mesi”. Questo è solo uno dei tanti appelli che Wilma e Patrizia hanno chiesto ai loro compagni d’avventura nelle ultime settimane ma, ancora una volta, è rimasto inascoltato: pure in questo caso a pulire il disordine della cucina, è toccato a loro due.

Edoardo Tavassi chiede spiegazioni a Micol Incorvaia

Intanto fra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia infatti l’amicizia vivere un momento di empasse. Dopo aver passato diverse ore distanti, Tavassi ha deciso di andare a parlare: “Sono sempre io a fare il primo passo. Se io non vengo, allora non parliamo e questa cosa mi infastidisce”.

La ragazza si è difesa dicendo che quando lei si avvicina a lui, quest’ultimo la respingerebbe. La conversazione tra i due è proseguita e ognuno è rimasto fermo sulla propria idea.

Poi Edoardo ha esclamato: “Il mio modo di approcciare è diverso dal tuo. Io voglio passare del tempo con te, ma per te se io ci sono o non ci sono, non fa differenza. Mi viene da pensare se tu non sia interessata ad un’altra persona nella casa”. Micol, stupita da tale affermazione, ha quindi sentenziato: “Sei influenzato da questa cosa, non va bene”.