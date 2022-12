Negli ultimi tre giorni il clima nella casa del Grande Fratello Vip è stato turbolento. I concorrenti non hanno fatto altro che litigare, talvolta in modo anche molto acceso. La casa si è ormai divisa in due fazioni: quella capitanata da Antonella Fiordelisi e quella guidata da Edoardo Tavassi. Il fratello di Guendalina non ha perso occasione per ribadire il suo pensiero in merito all'influencer campana.

Grande Fratello Vip, cosa pensa Tavassi di Antonella

Dopo l’ennesima lite, Edoardo Tavassi si è recato da Donnamaria, il quale ha una storia con Antonella, chiedendogli: “Edo, spiegami cosa hai visto fino ad ora in lei.

Cosa ci vedi? Ti prego, dimmelo tu perchè io non lo so. Come fai a stare con lei? Io mi sotterrerei vivo. Mi vergognerei ad andare in giro con lei, di vedere la mia ragazza che non fa altro che innescare liti e che cerca sempre lo scontro con le altre persone”.

Donnamaria, imbarazzato, ha cercato di rispondere a queste domande in modo vago. Il concorrente ha detto di sentirsi triste per questa situazione, aggiungendo di non aver visto le cose per come sono nella realtà. Tavassi ha poi rincarato la dose, dicendo a Donnamaria: “tu sei il suo grillo parlante, se non ci fossi tu, pensa cosa farebbe Antonella. Le cose che non ti piacciono di lei, fanno parte integrante del suo carattere”. Edoardo ha poi concluso affermando che anche la madre di Donnamaria, quando ha partecipato alla trasmissione, gli avrebbe fatto capire che non riteneva Antonella una persona adatta a lui e che non lo vedeva sereno.

Davanti a queste parole il pubblico di Twitter si è immediatamente indignato e i fan di Antonella hanno scatenato una nuova polemica, arrivando a chiedere ad Alfonso Signorini di prendere provvedimenti per le frasi irrispettose pronunciate da Tavassi.

I 'Donnalisi' sempre più distanti

Il rapporto tra i “Donnalisi” (Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria) sembra ormai essere agli sgoccioli e i due vipponi sempre più lontani.

Nella giornata di venerdì 30 dicembre, Antonella si è isolata con Antonino, al quale ha raccontato di essere molto delusa dall’atteggiamento di Edoardo Donnamaria. L’ex schermitrice ha ammesso di non aver apprezzato il comportamento del ragazzo in quanto, piuttosto che starle accanto per darle conforto, avrebbe preferito rimanere con i suoi amici.

Antonino ha spalleggiato Antonella criticando gli atteggiamenti di alcuni inquilini, tra cui Donnamaria. Anche Andrea è poi intervenuto nella discussione suggerendo all’ex atleta di reagire, smettere di stare male, uscire dall’isolamento e affrontare Donnamaria per un chiarimento. Questo, secondo Antonino, sarebbe l’unico modo per cercare di chiarire e trovare insieme una via d'uscita. Non resta che attendere i prossimi giorni per scoprire se Antonella ascolterà i consigli ricevuto e cosa accadrà tra i Donnalisi.