Lo sceneggiato Il Paradiso delle signore prosegue la sua messa in onda. Gli spoiler dell’episodio in programmazione su Rai 1 l’11 gennaio 2023 raccontano che la Contessa Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina) e Marcello Barbieri (Pietro Masotti) si renderanno protagonisti di un gesto del tutto inaspettato. I due, dopo aver fatto fallire l’affare del Commendatore Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi), rimetteranno in vendita Palazzo Andreani.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, 11 gennaio: Veronica in procinto di trovare un lavoro al circolo

Nel corso della settantottesima puntata che verrà trasmessa su Rai 1 mercoledì 11 gennaio, Marcello e Adelaide, di comune accordo, saranno intenzionati a rimettere in vendita Palazzo Andreani, dopo averlo comprato facendo un torto a Umberto. La Contessa di Sant’Erasmo inoltre, dopo aver avuto il tempo per riflettere, accetterà la proposta di Matilde (Chiara Baschetti) per curare la rubrica della Posta del Cuore del Paradiso Market: a gran sorpresa Adelaide si presenterà nello studio di Vittorio (Alessandro Tersigni).

Gemma (Gaia Bavaro), dopo aver chiesto aiuto all’amico e pubblicitario Roberto (Filippo Scarafia), farà un annuncio alla madre Veronica (Valentina Bartolo): potrà avere un impiego nel grande magazzino milanese.

Palma litiga con il figlio Francesco, Umberto vuole acquistare il Palazzo Andreani

Palma Rizzo (Valentina Tomada) avrà un litigio abbastanza acceso con il figlio Francesco (Christian Roberto). Successivamente il giovane desterà parecchia preoccupazione alla madre, in quanto non rientrerà a casa. A questo punto la new entry non avrà altra scelta, oltre a quella di mettere al corrente Salvatore (Emanuel Caserio) e Armando (Pietro Genuardi) della prolungata assenza del figlio.

Marcello, dopo aver ricevuto una notizia dalla Banca Fumagalli, avviserà Adelaide del fatto che suo cognato Umberto si è dato subito da fare per acquistare Palazzo Andreani, rimesso in vendita da lei e Barbieri.

Riassunto puntata 10 gennaio: Gloria e Ezio sempre più vicini

Nell’episodio del 10 gennaio, Palma dirà ad Armando di essere dispiaciuta per il fatto che Salvo si sia trasferito da Ferraris.

Mentre Gloria (Lara Komar) e l’ex marito Ezio (Massimo Poggio) si riavvicineranno ulteriormente, Gemma vorrà aiutare la madre Veronica a trovare un lavoro e per questo si servirà della complicità di Roberto.

La difficoltà di Vittorio nel continuare a lavorare con Matilde non passerà inosservata. Quest’ultima sarà intenzionata a rilassarsi per qualche giorno con il marito Tancredi (Flavio Parenti).