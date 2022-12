Durante la puntata del Grande Fratello Vip 7 in onda lunedì 26 dicembre su Canale 5, Luca Onestini è stato criticato da Soleil Sorge (opinionista momentanea con Pierpaolo Pretelli al posto di Sonia Bruganelli). Al termine della diretta, il concorrente ha così criticato l'atteggiamento di Soleil domandandosi perché a cinque dalla fine della loro storia l'influencer continui ad avercela con lui.

Che cos'è accaduto in puntata?

Nel corso della diretta, Alfonso Signorini ha dedicato un blocco all'amicizia scoppiata tra Luca Onestini e Nikita Pelizon.

I due in principio avevano un ottimo feeling, ma quando la modella si è dichiarata Luca ha cambiato atteggiamento spiegando di non volere una relazione all'interno del programma.

In settimana la situazione tra i due coinquilini è ulteriormente peggiorata, perché Onestini ha deciso di raccontare a Sarah Altobello una confidenza su di lei ricevuta dalla modella.

Soleil Sorge in veste di opinionista al fianco di Pierpaolo Pretelli ha così spezzato una lancia a favore di Nikita. Secondo l'influencer italo-americana, Luca starebbe manipolando tutti i concorrenti del Reality Show in modo tale da scagliarli contro la modella.

La stoccata del concorrente

Terminata la diretta Luca Onestini ha avuto qualcosa di ridire sui giudizi di Soleil Sorge.

Il concorrente del Grande Fratello Vip 7 ha spiegato che dovrebbe essere lui quello arrabbiato con Soleil per essere stato tradito mentre si trovava nella casa di Cinecittà: "Il mondo va al contrario".

Onestini ha precisato di non avere seguito neanche il percorso della sua ex mentre era al reality show, poiché anche lui era impegnato in un programma in Spagna. Luca ha riferito che dopo avere appreso del tradimento di Soleil, decise di continuare il gioco all'interno del Grande Fratello Vip 2: "Col cavolo che uscivo per lei".

In un secondo momento il concorrente ha continuato a criticare l'operato di Sorge: "Non la odio, ma per me non esiste".

Il diretto interessato si è inoltre domandato perché la sua ex abbia ancora il dente avvelenato nei suoi confronti: "Ma come stai? Fatti Una vita". A detta di Onestini, Soleil e sua madre continuano spesso a fare il suo nome nelle interviste.

Soleil e Luca: il precedente

In qualità di tronista di Uomini e Donne, Luca Onestini decise di uscire dal programma con Soleil Sorge.

Pochi mesi dopo la frequentazione, l'ex corteggiatrice venne fotografata insieme ad un altro tronista, Marco Cartasegna (quest'ultimo aveva condiviso il percorso sul trono nello stesso periodo di Onestini). Da quel momento tra i due ex non corre buon sangue: sia Soleil che Luca non perdono così occasione per lanciarsi frecciatine a vicenda.

Basti pensare che lo scorso anno, Onestini poteva entrare nella casa di Cinecittà in coppia con il fratello Gianmarco ma decise di declinare perché Solei Sorge era presente in qualità di concorrente.