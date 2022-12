L'appuntamento con il Grande Fratello Vip 7 torna in onda nel corso della serata di lunedì 2 gennaio 2023, quando su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata.

A differenza di quanto è accaduto lunedì scorso, dove Antonella ha battuto Oriana al televoto, la prossima puntata sarà caratterizzata da una eliminazione definitiva dal gioco: per uno dei concorrenti in nomination arriverà il momento di abbandonare definitivamente il programma e uscire di scena dal cast della trasmissione condotta da Alfonso Signorini.

Nikita e Oriana a rischio eliminazione: anticipazioni Grande Fratello Vip del 2 gennaio

L'appuntamento con il GF Vip 7 è confermato per lunedì 2 gennaio 2023, come sempre in prime time dalle 21:40 circa sulla rete ammiraglia Mediaset.

Una puntata particolarmente attesa dal pubblico, dato che ci sarà spazio per una nuova eliminazione definitiva dal cast della settima edizione.

Quattro i concorrenti che, al termine della scorsa puntata, sono finiti in nomination: Nikita Pelizon, Oriana Marzoli, Sarah Altobello e Wilma Goich.

Ci sarà un nuovo eliminato dal cast del Grande Fratello Vip

Una delle quattro vippone dovrà dire addio definitivamente al cast del reality show condotto da Alfonso Signorini e abbandonare la casa nel corso della prima puntata del 2023.

Un televoto che, salvo colpi di scena dell'ultimo minuto, vedrebbe a rischio la cantante Wilma Goich: a oggi i sondaggi social e web la vedono sfavorita, e con pochissime chance di riuscire ad avere la meglio al televoto contro le sue avversarie.

In attesa di scoprire chi sarà il prossimo concorrente ad abbandonare il cast del GF Vip 7 nel corso della diretta del 2 gennaio, le anticipazioni rivelano che anche questa volta non ci sarà in studio Sonia Bruganelli.

Sonia Bruganelli ancora assente in studio: anticipazioni GF Vip del 2 gennaio 2023

L'opinionista del reality show non presenzierà per la seconda settimana consecutiva alla trasmissione condotta da Alfonso Signorini, in quanto impegnata con le vacanze natalizie che la vedono protagonista in America insieme ai suoi familiari.

Di conseguenza anche il prossimo lunedì la poltrona di Sonia Bruganelli sarà occupata da Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli, i due conduttori del GF Vip Party in onda in streaming su Mediaset Play Infinity, promossi come opinionisti d'eccezione in studio al fianco di Orietta Berti.

La presenza di Sonia Bruganelli in studio, invece, è prevista nuovamente a partire da lunedì 9 gennaio 2023 e fino alla fine di questa edizione, che saluterà il suo pubblico ad aprile.