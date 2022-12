Nella casa del Grande Fratello Vip sembra che l’amore tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria sia giunto al capolinea.

Nella serata di martedì 15 dicembre 2022, ai concorrenti è stato chiesto di fare delle imitazioni di altri coinquilini. Antonella si è cimentata in questo gioco imitando Oriana Marzoli, indossando degli abiti particolarmente provocanti e avendo dei comportamenti che hanno fatto innervosire Edoardo Donnamaria, il quale poi le ha detto: "Prendiamo le distanze, per me è finita".

Edoardo vuole chiudere con Antonella

Antonella, per imitare Oriana, si è presentata con degli abiti sensuali con tanto di intimo ben visibile.

Poi ha iniziato a fare esercizi fisici e ha cominciato a chiamare gli uomini presenti con appellativi come "amore" e "dolce". Inoltre ha raggiunto Antonino Spinalbese in cucina e gli si è "strusciata" addosso.

Edoardo Donnamaria, non gradendo il comportamento della ragazza, ha sbottato dicendo: “No Antonella, lasciami stare. Adesso mi hai mancato di rispetto e non voglio parlare, non mi urlare neanche nell’orecchio, devi smetterla! Non c’è niente da fare, prendiamo le distanze. Non voglio più che il mio umore dipenda da te, ti prego di lasciarmi in pace. Me ne fai una al giorno, io sono stufo. Ti sei messa in perizoma a 90° davanti ad Antonino. Per me è finita, da oggi fai la scema con chi vuoi”.

Dopo lo sfogo con Antonella, Donnamarie si è recato da Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, dicendo di voler chiudere il rapporto con Fiordelisi in maniera definitiva, ribadendo di non comprendere più il comportamento della giovane e di non essere mai stato con una persona come Antonella. Il giovane ha poi concluso dicendo di essere stufo di stare male per lei e di non aver mai avuto una fidanzata che lo faccia stare male come lei.

Antonella si confida con Charlie e Luca: 'Non mi sento accettata'

Nella mattinata di venerdì 16 dicembre, dopo la lunga discussione della sera prima, Antonella si è sfogata col suo amico Charlie Gnocchi, ammettendo di stare male per Edoardo Donnamaria. La ragazza ha spiegato di non avere voglia di chiedere un confronto, bensì preferirebbe isolarsi in camera da sola e stare a letto tutto il giorno, per non vedere Edoardo ridere e scherzare con tutti.

Poco dopo è intervenuto anche Luca Onestini, consigliando ad Antonella di reagire e di non abbattersi. Lei tuttavia è rimasta ferma sulla sua decisione di isolarsi: “Io non mi sento accettata per ciò che sono”. I due uomini hanno continuato ad ascoltare lo sfogo della schermitrice, dicendole che è stata leggermente esagerata nella scelta di chiudersi in camera, lontana da tutti.