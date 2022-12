Nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 26 dicembre ci sarà un colpo di scena per i telespettatori della serie tv di Rai 1. Le anticipazioni rivelano che Conti scoprirà che Roberto Landi ha una tresca con Mario Oradei, il cameriere del Circolo. Vito organizzerà una sorpresa per Maria, mentre Clara nasconderà a don Saverio di avere iniziato a gareggiare in bicicletta. Matilde, invece, si lascerà andare con Vittorio.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 26/12: Vittorio scopre che Roberto ha una storia con Mario Oradei

Roberto è sempre stato il confidente di Vittorio e nelle recenti puntate de Il Paradiso delle signore gli aveva rivelato di essersi innamorato di Matilde.

Al contrario Roberto non si è lasciato molto andare nel confessare novità sulla sua situazione sentimentale.

Nell'episodio del 26 dicembre, Vittorio scoprirà che Roberto ha una storia con Mario Oradei, il cameriere del Circolo.

Il Paradiso delle signore, trama 26/12: Vito organizza una sorpresa per Maria

Durante la puntata de Il Paradiso delle signore del 26 dicembre, Vito continuerà a tentare di fare breccia nel cuore di Maria, organizzandole una sorpresa per farsi perdonare per il mancato appuntamento. Non sono emersi dettagli su cosa escogiterà Lamantia per la sua amata e soprattutto se Puglisi accetterà di uscire con il collega. Nel frattempo le Veneri daranno la loro opinione sul manifesto pubblicitario del negozio e riconosceranno la modella.

Le commesse si accorgeranno che si tratta di Matilde e noteranno che per la campagna promozionale Frigerio ha indossato un abito disegnato da Maria.

Il Paradiso delle signore, puntata 26/12: Clara mente a don Saverio, Matilde si lascia andare con Vittorio

Nell'episodio de Il Paradiso delle signore del 26 dicembre verranno trattate le vicende di Clara.

La Venere ha iniziato a gareggiare in bicicletta, ma non ha rivelato a suo zio di avere intrapreso questa attività. Don Saverio sarà all'oscuro di quanto sta facendo sua nipote e non è chiaro se il prete verrà a sapere la verità. Matilde, invece, si lascerà andare con Vittorio Conti, mentre Marcello avrà un'idea per soffiare un affare a Umberto Guarnieri. Il suo intento sarà anche quello di accontentare Adelaide, portando avanti il suo progetto imprenditoriale per conquistare Ludovica.