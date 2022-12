Per la coppia del Grande Fratello Vip, formata da Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, non sono ore facili: i due sono sempre più distanti e il loro rapporto è in crisi. Nella serata di venerdì 16 dicembre 2022, Antonella ha preso la decisione di chiudere con Edoardo, dopo una giornata all’insegna delle lacrime e dello sconforto.

Antonella affronta Donnamaria

Quella di venerdì 16 dicembre non è stata una giornata facile per la coppia formata da Antonella ed Edoardo. Dopo una giornata intensa e con alti e bassi, seguendo i consigli di Patrizia e Milena, Fiordelisi ha deciso di affrontare Donnamaria.

Recandosi dal suo fidanzato, Antonella ha esordito dicendo: “In questi giorni non sono stata bene per niente. Ho visto atteggiamenti che non mi sono piaciuti e mi sono sentita mancare di rispetto. Preferisco che ognuno stia dalla sua parte. Fai il tuo percorso, sei solo”. Con queste parole la schermitrice ha posto fine alla storia d’amore nata all’interno della casa del Grande Fratello Vip. La risposta di Edoardo è stata immediata, fredda e distaccata, dicendo di essere d'accordo sulla decisione presa. Antonella, offesa dalla fretta e dall’indifferenza del volto di Forum, corre in camera e scoppia in lacrime sotto le coperte. Edoardo invece si è recato in giardino, confidandosi Patrizia. Rossetti ha rimproverato il ragazzo di essere stato troppo sfuggente durante il confronto con Antonella.

Mentre invece il concorrente, in sua difesa, ha cercato di giustificare il suo comportamento dicendo di non voler più stare al gioco e di essere stanco dei discorsi della Fiordelisi, convinto però che la storia tra i due non sia ufficialmente chiusa.

Confronto tra Ginevra e Antonella

Antonella, in preda ad una crisi di pianto per aver chiuso la relazione con Edoardo, trova al suo fianco Ginevra Lamborghini, pronta a parlare con la schermitrice.

Fiordelisi ammette di essere delusa dal comportamento non solo del suo ex fidanzato, ma anche di alcune Vip, incapaci di mostrare sensibilità nei suoi confronti in un momento per lei difficile. Tuttavia, Ginevra risponde dicendo: “Tu sei sempre in versione attacco". Consigliando alla donna che se vuole migliorare, deve prima cambiare il suo carattere e iniziare a chiedere anche scusa quando serve.

Ginevra ha poi detto che molte volte ha pensato che Antonella fosse falsa, anche nell’abbraccio che le due si sono scambiati durante le puntata di lunedì scorso .A questo punto, l’ex schermitrice ha preso la parola per concludere il discorso, dicendo: “Volevo chiederti scusa, mi dispiace tanto Ginevra”. La prossima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini andrà in onda sabato 17 dicembre.