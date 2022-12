Dopo qualche giorno di gelo, Antonella ed Edoardo hanno deciso di dirsi addio: la coppia nata nella casa del Grande Fratello Vip un paio di mesi fa, dunque, è scoppiata con il benestare di entrambi. Visto il silenzio di Donnamaria, è stata l'influencer a cercare un confronto definitivo: lo scambio di battute tra gli ormai ex fidanzati è stato brevissimo, tant'è che il romano si è limitato a dirsi d'accordo con la decisione di Fiordelisi di lasciarsi per incompatibilità.

Aggiornamenti sull'amore nato al Grande Fratello Vip

Che la relazione tra Antonella ed Edoardo non avesse futuro, lo si era intuito dalle parole con le quali lui ha descritto la fidanzata ultimamente: "Una così non la voglio affianco, è finita".

Dopo circa due mesi di liti, incomprensioni e gelosie, l'unica coppia del Grande Fratello Vip 7 ha deciso di separarsi.

Lo scorso 16 dicembre, infatti, sia Fiordelisi che Donnamaria sono stati sorpresi dalle telecamere del reality mentre piangevano per gli sviluppi negativi che ci sono stati nella loro storia in questi giorni: dalle scenate di lei per un abbraccio di troppo, all'imitazione volgare di Oriana che il volto di Forum non ha proprio mandato giù.

Visto che il romano non ha avuto il coraggio di avvicinarsi a lei per un confronto definitivo, è stata la 24enne a chiedere all'ormai ex compagno un faccia a faccia per capire cosa farne nel loro rapporto.

Rottura 'glaciale' al Grande Fratello Vip

Davanti ad un Edoardo serio ed impassibile, qualche ora fa Antonella ha detto: "In questi giorni sono stata male, ho visto tuoi atteggiamenti che non mi sono piaciuti".

"Mi sono sentita mancata di rispetto, quindi è meglio che ognuno faccia il suo percorso", ha concluso la ragazza nel breve discorso con quale ha ufficializzato l'addio al fidanzato.

Donnamaria, senza lasciar trasparire nessuna emozione, ha risposto freddamente: "Sono d'accordo. Solo questo mi dovevi dire? Allora me ne posso andare".

Un commento gelido quello del concorrente del Grande Fratello Vip, che si è alzato dal divano e ha lasciato da sola Fiordelisi.

In meno di un paio di minuti, dunque, i "donnalisi" si sono detti addio: entrambi i giovani hanno concordato nell'affermare che sono troppo diversi e che la storia non potrebbe mai durare né all'interno né all'esterno della casa più spiata d'Italia.

L'imitazione di Oriana al Grande Fratello Vip

Anche se hanno sempre litigato, la goccia che ha fatto traboccare il vaso tra i "donnalisi" è stata l'offensiva imitazione che Antonella ha fatto di Oriana nella casa del Grande Fratello Vip.

Vedendo la fidanzata poco vestita e in atteggiamenti provocatori nei confronti di Antonino (anche solo per il gioco proposto dagli autori), Edoardo ha deciso di prendere drasticamente le distanze conscio di non volere accanto una persona che si comporta così.

Il romano è sempre stato geloso di Spinalbese perché all'inizio dell'avventura sembrava che Fiordelisi avesse un debole per lui: vestendo i panni della venezuelana Marzoli, l'influencer di Salerno si è lasciata andare ad ammiccamenti e a gesti di seduzione nei confronti dell'ex di Belen, e questo al suo fidanzato non è proprio piaciuto.

Oggi, sabato 17 dicembre, andrà in onda una nuova puntata del reality di Canale 5 e la rottura tra Antonella e Donnamaria dovrebbe essere uno degli argomenti principali della serata. I telespettatori, inoltre, fremono dalla curiosità di vedere in tv quello che è accaduto in confessionale tra la 24enne e il parrucchiere: quest'ultimo ha raccontato a Giaele di essersi imbarazzato tantissimo quando si è ritrovato da solo con la giovane che stava imitando Oriana.