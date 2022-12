Come tutti gli anni, in occasione delle festività natalizie, Uomini e donne si prenderà una pausa. L'ultima puntata di questo 2022 verrà trasmessa mercoledì 21 dicembre. Poi andrà in vacanza sino al prossimo 9 gennaio 2023.

Il 21 dicembre l'ultima puntata di Uomini e donne del 2022

In occasione delle festività natalizie, molti programmi di punta di Canale 5 andranno in vacanza. È il caso anche di Uomini e donne, il dating show di Maria De Filippi che, ogni pomeriggio, tiene incollati una media di due milioni e mezzo di telespettatori. Un cambio di programmazione che non coglie di sorpresa i fan del programma visto che, da anni, il pubblico è ormai abituato a fare a meno delle vicende di Gemma e company durante le feste di fine anno.

Dando uno sguardo al palinsesto di Mediaset, si viene a sapere che l'ultima puntata di U&D di questo 2022 sarà trasmessa mercoledì 21 dicembre.

Uomini e donne si ferma sotto natale: torna il 9 gennaio 2023

Per qualche settimana, i fan di Uomini e donne dovranno fare a meno delle vicende di dame, cavalieri, tronisti e corteggiatori. Nel frattempo, continueranno le registrazioni del programma per le puntate che andranno in onda con l'anno nuovo. C'è molta attesa per le scelte dei tronisti. Alcune di queste infatti, dovrebbero avvenire in una delle prossime registrazioni.

Ad esempio, si ipotizza con insistenza dell'imminente scelta di Federico Nicotera, rimasto con le due corteggiatrici Carola e Alice.

Proprio il suo percorso, ha in qualche modo risvegliato l'interesse del pubblico verso il Trono Classico. Bisognerà comunque aspettare l'anno nuovo per vedere in onda la sua scelta. Uomini e donne tornerà su Canale 5 dopo l'Epifania. Il primo appuntamento del 2023 è fissato per lunedì 9 gennaio.

Riccardo Guarnieri rifiutato da Gloria: spoiler sino al 21 dicembre

In attesa di novità sulle scelte dei tronisti, dando uno sguardo a ciò che è già stato registrato, si sa cosa andrà in onda su Canale 5 sino al 21 dicembre. Nelle tre puntate di Uomini e donne in onda prima dello stop, sarà ancora a centro studio Riccardo Guarnieri.

Dopo che la scorsa settimana aveva chiuso con Gloria, il cavaliere pugliese tornerà sui propri passi e si presenterà sotto casa della dama insieme al nipote. Ma Gloria non ne vorrà sapere di riallacciare i rapporti con Guarnieri e si rifiuterà di scendere, adducendo come scusa un impegno improrogabile.

Non è escluso che la pausa natalizia possa servire a Riccardo per mettere ordine alle idee.