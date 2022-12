Uno dei problemi principali del partecipare al Grande Fratello Vip consiste nella difficoltà di rimanere chiusi in casa senza contatti con l’esterno. Nel corso della storia del reality, molte persone si sono ritrovate ad abbandonare il gioco proprio a causa di questa criticità. Nelle ultime ore, anche Milena Miconi, entrata da appena due settimane, sta iniziando a manifestare sintomi di stress causato dal non sapere cosa accada all’esterno della casa più spiata d’Italia.

GFVip, Milena in crisi minaccia di voler abbandonare il gioco

Alle 3 di notte di giovedì 22 dicembre 2022, Milena Miconi si è svegliata ed ha avuto una brutta crisi.

La donna si è diretta in cucina, dove ha trovato Antonino e Wilma Goich; proprio a loro due ha rivelato di voler abbandonare la casa del Grande Fratello Vip. Milena ha spiegato di essere ormai al limite e di sentirsi in un contesto che non la fa stare bene: “Io non posso andare avanti così. Mi mancano i miei figli, non posso stare senza vederli. Per me stare chiusa qui dentro è una situazione che non mi appartiene. Non ce la faccio, non c’entro con questo contesto. Non riesco, io sono al limite, voglio andare via”. Miconi ha poi aggiunto che mentre alcuni concorrenti entrano al GFVip e ne escono migliorati per lei non è lo stesso.

Antonino ha cercato di tranquillizzarla, dicendole che se si sente veramente arrivata al limite, allora è giusto che esca dalla casa, ma prima deve tentare di tranquillizzarsi e pensare a mente lucida.

Nella giornata di mercoledì 21 dicembre, Milena ha fatto una battuta sulle condizioni di salute dell'udito di Dana Saber e quest'ultima si è sentita presa in giro e offesa. Tuttavia la stessa Miconi si è poi recata dalla Saber per chiederle scusa della sua uscita infelice, specificando che per lei la casa del GFVip è un forte stress.

Chi è Milena Miconi

Milena Miconi è un'attrice, showgirl e modella, nata a Roma nel 1971. Nel maggio 2019 sposa Mauro Graiani, suo compagno da 18 anni. Dalla loro unione sono nate due figlie dal nome Sofia e Agnese, della quale Milena è molto innamorata. Nel 2000 e nel 2001 è il volto di punta del Bagaglino e di BuFFFoni, mentre la più celebre comparsa sul piccolo schermo è stata l'interpretazione del sindaco di Gubbio, Laura Respighi, nella quarta stagione e quinta stagione di Don Matteo con Terence Hill, Nino Frassica e Flavio Insinna trasmesso da Rai 1. Qualche anno di lontananza dalla tv, dopo l'esperienza al GF Vip con tutte le problematiche che ne stanno scaturendo.