Negli episodi di Natale, ovvero quelli in onda su Rai Uno dal 26 al 30 dicembre, il Paradiso delle signore vedrà l'ingresso di un nuovo personaggio destinato a movimentare le dinamiche delle storie ambientate nel grande magazzino milanese: si tratta di Tancredi di Sant'Erasmo. Quest'ultimo, appena metterà piede in città, andrà al Paradiso e a sera, avrà uno scontro con Matilde. L'intento dell'uomo è cercare di riconquistarla. Nel frattempo, Gemma stringerà una bella amicizia con Roberto mentre Irene proverà a mettere un freno alla corte di Alfredo.

Il Paradiso delle signore, trame 26-30 dicembre: Matilde si lascia andare con Vittorio

Le Veneri, nel corso degli episodi di Natale de Il Paradiso delle Signore, commenteranno la locandina pubblicitaria che è su tutti i muri della città, ritratta c'è Matilde con indosso l'abito realizzato da Maria. Nel frattempo, Vito farà una sorpresa alla Puglisi, in modo da farsi perdonare dell'appuntamento mancato. Clara, invece, non metterà al corrente Don Saverio della bella novità, ovvero che ha iniziato a gareggiare in bicicletta. Intanto, Vittorio scoprirà chi è il compagno di Roberto mentre Gemma capirà che tra Landi e Mario Oradei c'è un rapporto che va al di là della semplice amicizia.

Marcello, invece, troverà il modo di contrastare Umberto Guarnieri in un'importante affare rendendo felice Adelaide e al contempo proverà ancora una volta a riconquistare Ludovica.

Poco dopo, Matilde, si lascerà finalmente guidare dai suoi sentimenti e vivrà uno splendido momento di intimità con Vittorio. Al Paradiso arriveranno poi due artisti che porteranno molto scompiglio tra le Veneri e faranno ingelosire Alfredo. Più tardi, Ezio e Veronica prenderanno parte alla festa del Circolo in onore della squadra di equitazione.

L'evento per loro avrà un significato importante, in quanto rappresenterà la prima uscita in società dopo lo scandalo che la loro storia ha suscitato alcuni mesi fa.

Il Paradiso delle signore, spoiler 26-30: un feroce scontro

Matilde, dopo essersi lasciata andare con Vittorio, gli confesserà ciò che sente per lui, ma gli parlerà anche delle sue paure.

Nel frattempo, Tancredi di Sant'Erasmo arriverà in città e sfoglierà un giornale guardando con molto interesse la foto della campagna pubblicitaria del Paradiso che vede protagonista Matilde. L'uomo poi si recherà al magazzino e si presenterà a Vittorio e a sua moglie. La sera, in villa, avrà uno scontro molto duro con la consorte. Intanto, Roberto si renderà conto che Gemma ha capito che Mario è il suo compagno di vita e non un semplice amico e deciderà di darle delle spiegazioni. Landi lo farà per il timore che l'amicizia con la Venere sia finita a causa della sua storia con Oradei, ma si sbaglierà di grosso.

Gemma, infatti, lo aiuterà nel momento in cui resterà coinvolto in una situazione difficile e pericolosa.

Poco dopo, Irene manifesterà la volontà di conquistare Michele, uno dei due artisti arrivati al Paradiso e per riuscirci chiederà a Maria di aiutarla a combinare un'uscita a quattro con i nuovi arrivati. L'iniziativa della Venere non piacerà affatto ad Alfredo e Vito. Nel frattempo, Marcello, spiegherà ad Adelaide che è riuscito a fare in modo che nella società che ha aperto, loro due non compaiano e ciò servirà ad acquistare Palazzo Andreani prima che ci riesca Umberto.

Tancredi prova a riconquistare Matilde

Irene, negli episodi Il Paradiso delle signore in onda dal 26 al 30 dicembre, scoprirà poi che Alfredo e Vito sono al corrente dell'uscita a quattro di lei, Maria e i due artisti. Vito, intanto, sarà molto deluso dal comportamento di Maria e ne parlerà con Armando.

Poco dopo, Adelaide scoprirà qual è la cifra che Umberto intende investire per l'acquisto di Palazzo Andreani. Grazie a questa preziosa informazione, la Contessa e Marcello riusciranno nel loro intento e potranno festeggiare la vittoria contro il loro rivale. Intanto, Vittorio e Matilde si prepareranno a partire insieme per motivi di lavoro, ma proprio in quel momento Tancredi farà la sua mossa.

L'uomo, infatti, non avrà nessuna intenzione di arrendersi e tenterà di riconquistare la consorte mentre Conti avrà il timore che riesca nel suo intento. Poco dopo, Irene dirà alle colleghe che è riuscita a mettere un freno al pressante corteggiamento di Alfredo dicendogli di aver intrapreso una relazione con Michele.

A quel punto, Perico affronterà il rivale e scoprirà che la Venere gli ha mentito spudoratamente. Nel frattempo, Ferdinando cercherà di scoprire il segreto che Fiorenza non ha intenzione di rivelargli. Infine, al Circolo, Gemma incontrerà nuovamente Carlos Garcia mentre approfondirà la sua amicizia con Roberto.